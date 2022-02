A Dubai lanciate le Marche al futuro con il cofanetto phygital. Tipicità sorprende l’EXPO tra tradizione e innovazione

Nella giornata inaugurale delle Marche all’EXPO di Dubai c’è anche un’innovazione che ha suscitato l’interesse di Padiglione Italia perché in grado di parlare al mondo dell’Italia e delle sue identità.

Presentato lunedì pomeriggio il cofanetto phygital di Tipicità, con la conduzione di Marco Ardemagni di RAI Caterpillar, dall’Accademia di Padiglione Italia ed in diretta sui canali ufficiali, di fronte ad una platea mondiale.

Molta curiosità per questo strano oggetto in design ecologico che riprende la foglia di Tipicità. Al suo interno materiali simbolici della grande biodiversità marchigiana: miele, legumi e cereali, la treccia in paja, la crema bagno all’olio extravergine d’oliva.



Simboli di genuinità, identità e benessere della persona che un apposito QR code – ha spiegato il direttore di Tipicità, Angelo Serri - è in grado di connettere con altrettanti pacchetti turistici “di lusso” studiati insieme al tour operator ESITUR e che verticalizzano la proposta proprio sulle attrattive che i simboli interpretano. E così le Marche diventano “Fashion tour”, con baie per “coccole verdi e blu tra mare e macchia mediterranea”, gite di charme nella campagna del Rinascimento ed avventure a cinque sensi tra tartufi e prelibatezze introvabili altrove!



A descrivere questo microcosmo dotato di tanti talenti, un vero e proprio Grand Tour delle Marche, da Montreal in collegamento la Console Generale d’Italia, Silvia Costantini e poi il saluto dell’assessore regionale al bilancio Guido Castelli, la descrizione di Tipicità da parte del Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro e l’illustrazione del modello economico-sociale nell’analisi del direttore generale di Banco Marchigiano, Marco Moreschi.



In serata evento a cura di Tipicità e della nutrita squadra di partner imprenditori con un parterre selezionato di importatori, businessmen e personaggi influenti degli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni ed i rappresentanti della Camera di Commercio delle Marche.

Il progetto “Tipicità Endless Experience”, come è stata chiamata l’innovazione presentata in occasione di EXPO Dubai, è infatti uno dei progetti approvati e cofinanziati dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche nell’ambito di Marche: Land of Excellence, la settimana delle Marche a Dubai con l'eccellenza del “saper fare” e la capacità di innovare.



