Venerdì 4 settembre 2020 ritorna GRAPPOLI DI LUNA, la vendemmia notturna ospitata da LA VIGNA DI SARAH sulle colline di Cozzuolo - Vittorio Veneto - che quest’anno giunge alla sua sesta edizione.

Sarah Dei Tos, vignaiola per vocazione e ideatrice della manifestazione, crede pro- fondamente nella necessità di una trasformazione dell’agricoltura verso il biologico come unica strada percorribile per la sostenibilità del territorio, per una scelta cons- apevole di salute anche a tavola e non da ultimo per la qualità del prodotto nito.

Seguendo questa loso a sono nati i suoi vini e allo stesso modo è nata “Grappoli di Luna”, l’unica vendemmia notturna sulle colline del Prosecco, che vuole essere allo stesso tempo una festa per celebrare uno stile di vita legato alla natura e al ter- ritorio e un momento di accrescimento per conoscere attraverso talk e presentazi- one di altri pionieri del bio come, un sistema basato sui principi di valorizzazione e salvaguardia delle risorse e sul rispetto dell’ambiente, possa essere non solo una scelta etica, ma anche una forma di riguardo per la salute del consumatore.



La serata inizierà qualche ora prima del tramonto, alle 18:00, con l’ OASI BIOLOG- ICA in cui verranno presentati prodotti enogastronomici, nati da aziende del terri- torio selezionate, che hanno fatto del rispetto dell’ambiente e dei cicli naturali una s da e una loso a per il futuro.



Alle 19:15, con la conduzione di Tessa Gelisio, prenderà il via la tavola rotonda NUOVA CONSAPEVOLEZZA A TAVOLA, che vedrà come partecipanti tra gli altri il prof. Giuseppe Remuzzi direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Ne- gri e Eleonora Matarrese, autrice del libro “ La Cuoca Selvatica” (Bompiani), espo- nenti della GDO e giornalisti.



A seguire la consegna del premio LA VIGNA DI SARAH BIO PER L’AGRICOLTURA EROICA, per la quarta edizione si è scelto di assegnare il premio a uno chef che utilizza alimenti bio in modo innovativo



Alle 20:00 l’avvio della VENDEMMIA NOTTURNA con l’accensione dei palloni lan- terna che illumineranno il vigneto per far risaltare ancora di più la suggestiva notte di Luna Piena.



Dalle 20:30 cena tra tradizione e biodiversità con musica dal vivo no alla mezzanotte.



Tra gli ospiti della serata il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini conosciuto dagli appassionati di cultura enogastronomica per le sue conduzioni di Linea Bianca e Unomattina verde su RAI 1 e Tessa Gelisio, nota conduttrice, blog- ger e giornalista.



Durante la serata Sarah Dei Tos presenterà la sua nuova idea, un classico del bere nella tradizione veneta ripensato in chiave rigorosamente bio.



LA VIGNA DI SARAH è il suggestivo B&B diventato il centro delle molteplici attività di Sarah Dei Tos che ospiterà GRAPPOLI DI LUNA.

L’indirizzo è via Col de Luna 6 a Cozzuolo di Vittorio Veneto (TV) sulle colline del Prosecco diventate patrimonio dell’UNESCO nel luglio 2019, una casa colonica autoctona, posizionata in cima alla collina ormai conosciuta dagli amanti del bio in tutto il mondo.



Oltre alla sua cantina che comprende 5 differenti etichette, Sarah produce anche olio d’oliva chiaramente anche questo coltivato e prodotto nelle colline circostanti. Luogo ideale per un soggiorno rilassante e per godere della natura incontaminata della zona, oltre ai vigneti biologici coltivati a glera e all’orto botanico dove perd- ersi in lunghe passeggiate, LA VIGNA DI SARAH permette anche la possibilità di pernottare in degli alloggi molto particolari chiamati “Lunotte”. Si tratta di mini suites in legno di larice e materiali eco-sostenibili a forma di botte e dotate di ogni comfort e con una vista spettacolare sui vigneti.