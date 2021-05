A.M.I.R.A. Napoli Campania consegna targa il Cravattino D' Oro a IL Mulino della Signora in Irpinia

L’AMIRA sez. Napoli-Campania e l’insediamento del gruppo nuovi iscritti fatti dal referente dell’irpinia (Lucio Cammisa)

26 maggio 2021

struttura: “il Mulino della Signora” ristorante Luxury country in alta Irpinia precisamente in località Sturno

presentazione dei nuovi iscritti al direttivo della sezione, approfondire e sottolineare l’importanza della “cultura dell’accoglienza”.



Presenta la manifestazione Nello Ciabatti che, dopo aver illustrato le motivazioni dell’evento e presentato il direttivo dell’Amira presenta i componenti del direttivo presenti al top table: Dario Duro (fiduciario), Mario Golia (Gran maestro della ristorazione e tesoriere della sezione), Nello Ciabatti (addetto alla comunicazione e pubbliche relazioni), Flavio Amirante (addetto alla formazione) Raffaele Beato (addetto alle relazioni con le istituzioni) Loredana Gaudiosi(delegata amirine) Rosario Lopa (Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo), Daniela Del Prete (social blogger della sezione).

Nello Ciabatti passa la parola a Dario Duro che oltre ai suo personale benvenuto agli astanti porta i saluti del presidente nazionale Valerio Beltrami, del vice fiduciario di sezione Enzo D’Adamo e del segretario di sezione Raffaele Cuccurullo per i quali, per motivi di lavoro, non è stato possibile intervenire all’evento; un ulteriore saluto, anche se assente giustificato, è stato rivolto a Francesco Fodarella creatore e responsabile della pagina Facebook e instagram della sezione campana AMIRA e titolare dell’azienda E-DIRECT.

Viene data la parola al prof. Gianfranco Testa proprietario della struttura che dà il benvenuto ai partecipanti a cui viene, inoltre, consegnato l’attestato di socio onorario e la targa di riconoscimento al suo ristorante come “locale del cravattino d’oro”.

Si passa alla ufficializzazione dei nuovi iscritti con la consegna degli attestati, la tessera dell’associazione e lo spillino dell’AMIRA (rappresentato da un cravattino) da applicare sulla giacca. Attestati, tessere e spillini vengono consegnati dal fiduciario, dal gran maestro della ristorazione e dal referente di zona Lucio Cammisa per gli iscritti uomini, mentre per le signore, nuove iscritte, lo spillino viene apposto sulle rispettive giacche dalla delegata amirina Loredana Gaudiosi.

La dott.ssa Maria Concetta Conte , moglie del titolare dell’azienda viene accolta nel club delle amirine con la consegna dell’attestato e dello spillino.

Interventi:

Rosario Lopa (portavoce della consulta nazionale per l’agricoltura e turismo)

Raffaele Beato

Flavio Amirante

Carmela Cerrone (giornalista enogastronomia)

Vito Di Leo sindaco di Sturno

Paolo Caruso sindaco di Zungoli



Antonio Buono ex sindaco di Taurasi

Monica Rosapane ( agenzia M.R. Management)

Tutti concordi sullo necessità della valorizzazione del ricchissimo territorio irpino e delle produzioni locali. I sindaci hanno sottolineato l’attuale collaborazione che esiste tra le istituzioni spesso legate da un comune progetto di sviluppo.

Lucio Cammisa, coordinatore del gruppo irpino e referente di zona, grande artefice di tutta la manifestazione, ringrazia gli sponsor, che hanno voluto offrire a tutti gli ospiti una degustazione dei loro prodotti, e invita tutti gli ospiti ad accomodarsi nella magnifica terrazza esterna della struttura per apprezzare queste prelibatezze locali.

Sponsor:

MANIMURCI

ANTICA IRPINIA

GERARDO PERILLO

NATIV

COOPERATIVA AGRICOLA MOLARA

MARAIA FORNO A LEGNA

PANIFICIO SAN MICHELE

SALUMI D’IRPINIA GIOVANNIELLO

SAN COMAIO VERO SUCCO DI OLIVA

Non è voluto mancare all’evento il presidente dell’URCC (Unione Regionale Cuochi Campani) Luigi Vitiello che, insieme ad altri esponenti della sezione campana, ha voluto portare il suo saluto ed i suoi auguri ai nuovi iscritti AMIRA.

la serata si è conclusa con una magnifica cena nell’elegante ristorante della struttura con un delicatissimo menù preparato dallo Chef Andrea Formato e dalla sua brigata e con un elegante ed accurato servizio di sala egregiamente diretto dal Maitre Luigi Cammisa.