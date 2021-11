A Milano sta aumentando il livello di polveri sottili

La pianura padana si conferma una delle zone più inqunate dell'Europa. Il Cdacons fa esposto in Procura: si rinnova l'esigenza di un piano di controllo e di emergenza

A Milano, nella giornata di mercoledì 17 novembre le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 38.0 µg/m³; le concentrazioni di inquinanti, comunque, sono più che raddoppiate da inizio settimana (lunedì si erano registrati 16,4 µg/m³, martedì 30,3).



Per il momento non è attiva nessuna 'misura antismog' prevista dal Protocollo aria di Regione Lombardia: il primo stop scatta dopo cinque giorni con concentrazioni di polveri sottile oltre la soglia.



Il Codacons, nella persona del presidente avv. Marco Donzelli, che aveva già presentato più esposti alla Procura della Repubblica di Milano segnalando la colpevole mancanza di un piano di emergenza preventivo da parte del Comune di Milano, rinnova ad oggi la richiesta.