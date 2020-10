A Monteprandone la seconda tappa del progetto “Camminata dei musei”

Nel corso dell’iniziativa sarà possibile ammirare le bellezze storiche e architettoniche del centro storico di Monteprandone

MONTEPRANDONE – Sabato 17 ottobre, nell’ambito della Giornata nazionale “Lo sport che vogliamo – risorsa per le comunità”, si svolgerà la seconda tappa del progetto “Camminata dei musei”.



La partecipazione è gratuita, ma in ottemperanza alle norme di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione, attraverso un messaggio al numero 3939365509 indicando ome e cognome di chi partecipa. L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio.



Nel corso dell’iniziativa sarà possibile ammirare le bellezze storiche e architettoniche del centro storico di Monteprandone. La partenza avrà luogo alle 15 da Piazza dell’Aquila.



Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, il Comune di Monteprandone, l’Avis comunale di Monteprandone, Coop Alleanza 3.0 e Qualis Lab Analisi Cliniche.



Per ulteriori informazioni sull’iniziativa” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.