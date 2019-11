A novembre I Piccoli Musici Estensi fanno Musica solidale

Musica Solidale: una dimostrazione della preziosa sinergia che si instaura quando la musica si sposa alla solidarietà: “creare ponti per creare nuovi orizzonti”. Volontariato, partecipazione ad attività di utilità sociale e solidarietà sono una parte molto importante della mission di ImmaginArte, in quanto suonare significa essere presenti e attenti alle esigenze del proprio territorio e della comunità globale.

Da diversi anni Associazione ImmaginArte APS realizza concerti a favore di realtà locali, nazionali ed internazionali per sostenere progetti dedicati a situazioni difficili. Infatti, dal 2009 ImmaginArte porta avanti la rassegna “Una Primavera per…”, un progetto umanitario finalizzato a raccogliere fondi a beneficio di realtà di Paesi in via di sviluppo per aiutarli sia in ambito culturale-musicale sia con beni di prima necessità.

A questa esperienza si è affiancato negli anni successivi il progetto “Musica&Salute” che ha coinvolto essenzialmente realtà associative nel settore della salute.



È nato così nel 2018 il progetto “Musica Solidale” patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Varese, da Associazione Song Onlus e dalla Fondazione Cattaneo: una rassegna di suggestivi concerti delle orchestre giovanili di ImmaginArte rivolta a tutte le persone per sensibilizzarle a sostenere realtà del territorio che portano avanti validi progetti sociali, umanitari, socio-sanitari o di volontariato per dare un respiro più ampio alle raccolte fondi e portare affetto e solidarietà anche ad associazioni che non operano nell’ambito della salute.

La prima edizione è stata dedicata a: Asilo Infantile di Giubiano (dicembre 2018), Andos Onlus Comitato di Varese e Alomar Onlus Sezione di Varese (maggio 2019).



Per la II Edizione (2019/2020), sono programmati tre eventi patrocinati dalla Provincia e dal Comune di Varese, da Associazione Song Onlus e dalla Fondazione Cattaneo e sono già state fissate le prime due date:

- il 30/11/2019 presso l’Aula 6 - Università degli Studi dell’Insubria - Sede Monte Generoso, Via Monte Generoso 71, Varese alle h. 11.30 e il soggetto beneficiario è l’Associazione Amico Fragile Onlus che ha come scopo l’assistenza e la tutela integrata sanitaria, psicologica e legale della vittima di violenza (sessuale, domestica, extradomestica);



Orchestra I Piccoli Musici Estensi

Direttore Carlo Taffuri

Musiche di Balmages, Sharp, Strauss, Mozart e tradizionali



- il 17/1/2020 presso il Salone Estense di Palazzo Comunale alle h. 17.00 e il soggetto beneficiario è l’Associazione La banda degli onesti Onlus, dedita al contrasto del cyberbullismo tramite progetti di formazione e recupero all’interno delle scuole.

Orchestra I Piccoli Musici Estensi - Direttore Carlo Taffuri



Entrambi questi primi due eventi sono fatti in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio - DiSUIT.



L’Asilo Infantile di Giubiano sarà la terza realtà beneficiaria del progetto e l’evento sarà tra maggio e giugno 2020.



Siamo sempre più convinti che la musica possa essere un importante strumento per condividere i valori della solidarietà, dell’impegno sociale e della dignità umana. Il vasto universo della solidarietà e l’altrettanto variegato mondo della musica possono viaggiare di pari passo per la crescita della comunità.



L’orchestra de I Piccoli Musici Estensi nasce come sviluppo delle attività didattiche della realtà Suzuki di Varese dell’Associazione ImmaginArte APS, la cui didattica dal 2004 si basa sul Metodo Suzuki per l’insegnamento della musica in età precoce.

Dal 2014 è diventata Nucleo del Sistema della Lombardia con cui sono stati fatti diversi gemellaggi e summer camp: Vienna, Istanbul, Milano, Toronto, Göteborg, Lugano, Zurigo e Atene.

Vanta un’esperienza decennale nella didattica con risultati comprovati in tutto il mondo con conferenze e concerti.

Il percorso didattico avviato si svolge a Varese, dove è attiva una realtà musicale che si avvale del metodo Suzuki per bambini a partire dai tre anni di età.

Sono ormai numerosi i concerti che l’orchestra I Piccoli Musici Estensi ha eseguito, sia in ambiti scolastici e didattici sia in ambiti concertistici veri e propri, ottenendo sempre riscontri altamente positivi.

L’orchestra dal 2011 ad oggi si è infatti esibita in Italia a Milano, Bergamo, Pavia, Novara, Lucca, Venezia, Roma, e, all’estero, a Lugano, Zurigo, Parigi (Palazzo dell’UNESCO), New York, Toronto, Obninsk, San Pietroburgo (Cappella Imperiale) e Mosca (Sala da concerti Gnesina), Sofia (Residenza dell’Ambasciatore d’Italia e Sala della National Academy of Music “L. Pipkov”)” e a Plovdiv - Capitale Europea della Cultura 2019 (Sala dell’Academy of Music, Dance and Fine Arts).