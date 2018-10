A Passaretti e Biancacci l’ottava tappa del campionato provinciale di burraco

manifestazione alla quale stanno partecipando 142 persone provenienti da Marche ed Abruzzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione delle festività patronali si è svolta l’ottava tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli al quale stanno partecipando 142 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.



L’iniziativa sta toccando vari punti del territorio della vallata del Tronto ed è arrivata alla fase conclusiva visto che sono previste in totale 10 tappe.



Nella tappa che si è svolta a San Benedetto del Tronto il duo formato da Mauro Biancacci e Annarita Passaretti ha chiuso al primo posto con 68 punti, a seguire hanno concluso la competizione Anna Maria Del Moro e Rita Bassetti con 53, poi Luana Michelangeli e Tarcisio Bastarelli (52), Antonio Passaretti ed Enrico Roberto Martelli (51), Regina Vittoria Ferrara e Giancarlo Catalucci (47).



Il premio tecnico è andato a Vincenzo Ceci e Francesco Canali.



Dopo l’ottava giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria c’è Annarita Passaretti con 385 punti, a seguire Anna Ianni con 373 punti, Regina Vittoria Ferrara con 343, Tito Giovannini e Claudia Sfratato con 341, Giancarlo Catalucci con 340, Rita Bassetti con 336 e Mauro Biancucci con 321.



Il regolamento della manifestazione prevede l’utilizzo degli 8 miglior risultati su un totale di 10 gare alle quali è possibile partecipare.



L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 che ha messo a disposizione dei vincitori dei buoni acquisto.



Il prossimo appuntamento con la manifestazione è già fissato per domenica 25 novembre a Monteprandone.