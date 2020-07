A Pavia e provincia attivo il numero unico europeo 116 117 per l’assistenza sanitaria non urgente

Da lunedì dal 20 luglio, è attivo su tutto il territorio di Pavia e provincia il numero unico 116117

Da oggi, lunedì dal 20 luglio, è attivo su tutto il territorio di Pavia e provincia il numero unico 116117 per la richiesta di assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti.

Il numero unico 116 117 sostituisce i numeri di telefono della Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) e sarà attivo da lunedì a venerdì dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24.



Sottolinea il Direttore Generale Mara Azzi: “Il servizio completamente gratuito è dedicato all’assistenza sanitaria non urgente e permette di mettersi in contatto con un Medico di continuità assistenziale o di un Pediatra di Libera scelta, di accedere alla Guardia Medica Turistica sostituendo i numeri territoriali. Da oggi in tutta la Lombardia e in Europa avremo un unico numero più semplice da ricordare e più immediato in caso di necessità”.



Dopo pochi secondi dalla chiamata un operatore smista la richiesta a seconda della necessità richiesta e ne verifica l’effettiva presa in carico. “Siamo molto orgogliosi di questo grande sforzo organizzativo di Areu che si conferma capofila in Italia nel settore dei bisogni dei cittadini” - sottolinea l’assessore regionale Giulio Gallera.

Numerosi i vantaggi che offre il nuovo numero unico, fra gli altri:

- è sempre attivo un servizio di interpretariato telefonico

- l’attività viene completamente informatizzata

- la registrazione vocale delle chiamate in entrata e in uscita e la conseguente tracciabilità di qualsiasi comunicazione

- l’integrazione fra soccorso e continuità assistenziale



Il direttore generale dell’Areu, Alberto Zoli sottolinea anche che il risparmio annuale sarà di circa 1 milione di euro l’anno. Inoltre, il numero, gratuito, è chiamabile sia da rete fissa che mobile e garantisce assistenza e consulenza sanitaria tramite un operatore e non un risponditore automatico.



Per informazioni www.ats-pavia.it