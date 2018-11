A Pergola, uno de I Borghi più belli d'Italia, la CioccoVisciola di Natale

Pergola, uno de I Borghi più belli d'Italia, ospita il 7, 8, 9 dicembre la CioccoVisciola di Natale: la festa del cioccolato e visciolato. Ricco programma: gusto, tradizioni, idee regalo, la presenza della Fanfara dei Carabinieri.

Una presenza straordinaria ad impreziosire il ricchissimo programma della nona edizione della CioccoVisciola di Natale: Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, sabato 8 dicembre, avrà l’onore di ospitare la Fanfara dei Carabinieri. L’evento, in programma il week-end dell’Immacolata (7-8-9 dicembre), è stato presentato nella sede della Confcommercio Marche Nord, dal sindaco Francesco Baldelli, dal direttore Amerigo Varotti, dal presidente del consorzio Pergola Doc Francesco Tonelli e dai maestri cioccolatieri Marisa Tognarelli (Emilia Romagna) e Sergio Caruana (Sicilia).



La CioccoVisciola, per il periodo più magico dell’anno, cala un prelibato tris d’assi: la proverbiale bontà del cioccolato e il sapore unico del visciolato di Pergola, si intrecciano con il profumo del tartufo bianco pregiato per un matrimonio all’insegna del gusto e della qualità. Una dolce storia d’amore tutta da vivere e gustare per un intero fine settimana, respirando l’autentica atmosfera del Natale: mercatini, tradizioni, musiche, suoni, artisti, idee regalo e prodotti tipici per le vie del centro storico di ben 10 regioni italiane.



“Un evento – sottolinea il sindaco – all’insegna delle tradizioni e del gusto, cresciuto anno dopo anno che mette in vetrina le squisite eccellenze enogastronomiche della città, come il Visciolato e il Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, e la cioccolateria di qualità, grazie alla presenza dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia. Avremo ben 10 regioni italiane rappresentate nei quasi 6mila mq di area espositiva, a dimostrazione di un evento di livello nazionale capace di attirare migliaia e migliaia di visitatori. Tante le novità e un programma straordinario. Siamo onorati di ospitare la Fanfara dei Carabinieri e di conferire all’Arma la cittadinanza onoraria. L’inaugurazione avverrà con un altro momento di cui andiamo particolarmente orgogliosi: la consegna a Pergola della bandiera de I Borghi più belli d’Italia. Un evento capace di promuovere la città, i suoi prodotti e le sue bellezze, e che riveste un ruolo importante per lo sviluppo del turismo e dell’economia».



“E’ l’ennesimo evento di valorizzazione di Pergola e delle sue eccellenze – spiega il direttore Varotti –. La nostra collaborazione con l’amministrazione comunale sta dando eccellenti risultati grazie ad una promozione in tutto il mondo. Tanti i progetti, tra cui l’Itinerario della Bellezza, che stanno contribuendo alla crescita della città. Si è creata una squadra straordinaria e unita che è alla base dei tanti successi”.



Ricco e speciale il programma. Il clou l'8. L’alta professionalità dei 42 Maestri che compongono la Fanfara saprà strabiliare il pubblico e scaldare il cuore con un doppio appuntamento. Alle 17 la grande sfilata nel centro storico di uno de I Borghi più belli d’Italia, illuminato da oltre 100mila luci, e in piazza Ginevri dove è allestito il meraviglioso albero di Natale e il presepe artistico a dimensione naturale, quindi, alle 21, il concerto della Fanfara nella splendida cornice del teatro ‘Angel dal Foco’. E prima del concerto, sempre a teatro, il sindaco Francesco Baldelli conferirà la cittadinanza onoraria pergolese all’Arma dei Carabinieri.



Altro appuntamento prestigioso venerdì 7 alle 17: la cerimonia di consegna all’amministrazione comunale della Bandiera de I Borghi più belli d’Italia.



L’inaugurazione dell’evento con l’apertura del Christmas Village store, interamente dedicato alla magia del Natale e della famiglia, all'insegna della tradizione. Nel cuore della CioccoVisciola il visitatore troverà lo store con le più belle decorazioni natalizie, presepi da collezione, alberi, luci, addobbi e una ricca scelta di idee regalo. Per la gioia dei più piccoli il Villaggio di Babbo Natale, 500 mq di magia dove incontrare gli Elfi e Babbo Natale, spedire le letterine e divertirsi con laboratori, gonfiabili, animazione e musica. E nella Casa del Tartufo pregiato il profumo del diamante della terra: la CioccoVisciola conclude, infatti, le Fiere nazionali italiane dedicate al principe della tavola. In serata la CioccoCena di qualità e risate assicurate con Leonardo Manera.



Domenica 9 verrà assegnato il premio della prima edizione di ‘Promuoviamo le Marche’ a “The Marche Experience” come “il miglior interprete della promozione delle Marche”.



La nona edizione si chiuderà con la grande musica internazionale, protagonisti: Gospel Italian Singer e l’artista afro-britannica Emma O’Connor.



Accanto ai gioielli della tavola, come in tutti gli eventi ideati e promossi dalla Città di Pergola, brillano quelli dell’arte e della cultura. Una miscela unica, tra prodotti straordinari della nostra terra e un patrimonio storico-artistico di eccezionale valore, dai Bronzi dorati al centro storico medioevale e alle sue meravigliose chiese, che ha permesso a Pergola di entrare a far parte del prestigioso club de ‘I Borghi più Belli d’Italia’. Come ogni anno e come per la Fiera Nazionale del Tartufo e le festività pasquali, Pergola, che ha ottenuto il riconoscimento di Città amica del turismo itinerante, ospiterà per l’intero fine settimana il raduno camper con partecipanti da tutta Italia e, domenica 9, la CioccoPedalata per un tour enogastronomico sulle vie del visciolato. Pergola, con la sua squisita accoglienza, vi aspetta pronta a farvi vivere la magia e l’atmosfera del Natale all’insegna del gusto e delle tradizioni.



Maggiori informazioni: pergolainforma.it - comune.pergola.pu.it - bronzidorati.com - turismo.pergola@gmail.com - 389.0014878 - 349.1239347 - Pagine Facebook: CioccoVisciola di Pergola; Punto Iat Pergola