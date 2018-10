A più voci - Rassegna Teatrale per una società non violenta

Torna a novembre a Castelfidardo la seconda edizione di A PIU VOCI – la rassegna di teatro professionale per una società non violenta curata dall’associazione ROVINE CIRCOLARI con la direzione artistica di Isabella Carloni, che promette per quest’anno un’edizione più ricca e diversificata, quasi un piccolo festival di teatro musica e letteratura che dialoga con vari luoghi e soggetti della cultura sia cittadina che del territorio. Tanti interessanti eventi di teatro, musica e letteratura con vari laboratori di introduzione ai linguaggi del teatro per i più giovani e un matinée dedicato alle scuole.

4 gli spettacoli al Cine-Teatro Astra:

Mercoledì 14 novembre apre la rassegna Rovine Circolari con un originale e ironico cabaret-concerto 45 GIRI -quando credevamo ai miracoli dedicato agli anni del boom economico con il trio Carloni Seneca Savoretti: voce chitarra e percussioni mediterranee.

Mercoledì 21 novembre la Compagnia Rebis di Macerata presenta la Signorina Else un raffinato lavoro tratto da Arthur Schnitzler, con protagonista Meri Bracalente e il cantante Giuliano Bruscantini e la regia di Andrea Fazzini.

Mercoledì 28 novembre è la volta di Antonio Lovascio, interprete di Viva Falcone una giullarata epica di intenso spessore con cui l’autore-interprete ha vinto il premio Riviera dei monologhi 2016.

Mercoledì 5 dicembre chiude la rassegna Rovine Circolari con Inventario un raffinato omaggio musicale a Joyce Lussu a venti anni dalla scomparsa di questa grande pasionaria del ‘900, di e con Isabella Carloni autrice e interprete del concerto spettacolo e le musiche originali di carlo Boccadoro e Filippo Del Corno eseguite dal prestigioso ensemble milanese dei Sentieri Selvaggi.

Uno degli spettacoli della rassegna Viva Falcone sarà replicato in matineée per le classi dell’ Istituto Laeng Meucci di Osimo e Castelfidardo, dove la compagnia Rovine Circolari si recherà anche per alcuni laboratori – presentazione che possano avvicinare i più giovani ai linguaggi del teatro.

Eventi collaterali alla rassegna:

Mercoledì 7 novembre ore 18,30 LIBRERIA ALEPH Castelfidardo Piccole donne presentazione della nuova traduzione di Stella Sacchini, traduttrice e scrittrice, presente all’evento

Sabato 10 novembre ore 21,00 CIRCOLO BOCCASSCENA Castelfidardo, Carmelina, cuore azzurro e cuore di sale Premio letterario internazionale Città di Como 2017 reading di e con Alessia Racci Chini, Giovedì 29 novembre ore 18,30 LIBRERIA ALEPH Castelfidardo La vita davanti reading dedicato alle inquietudini dei più giovani e ai temi del dialogo fra culture.

Venerdì 30 novembre ore 22,00 ONSTAGE Club Furentes reading musicale per voce elettronica e percussioni con Francesco Savoretti - percussioni mediterranee, Paolo Bragaglia – elettronica digitale, Isa Carloni - voce e percussioni.

Il progetto culturale per Castelfidardo è a cura di Isabella Carloni per Rovine Circolari in collaborazione con Regione Marche, Comune e la Pro Loco di Castelfidardo, l’Assessorato Cultura e quello alle Pari Opportunità, la Consulta Pari Opportunità di Castelfidardo, il Circolo Boccascena, l’Onstage Club, la Libreria Aleph di Castelfidardo e l’Istituto Scolastico Laeng Meucci di Osimo e Castelfidardo L’iniziativa ha il Patrocinio non oneroso di AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali e della Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Marche

L'ingresso degli spettacoli a teatro è di 10 euro (5 euro per i più giovani)

Abbonamento 4 spettacoli 32 euro (15 euro per i più giovani) INFO: r.circolari@gmail.com 335 6603497 PREVENDITA: Pro Loco Castelfidardo 071 7822987