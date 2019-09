In occasione della "Settimana europea dello sport"

PORTO SAN GIORGIO – In occasione della Settimana europea dello sport riprendono, dopo la pausa estiva, le camminate di “Salute in cammino” del lunedì e mercoledì sera con partenza davanti al grattacielo (sul lungomare Gramsci).

L’iniziativa è inserita all’interno del progetto regionale “Sport senza età” realizzato grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017), col sostegno di Fap Acli, Acli e Caf Acli Fermo, con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Fermo e Porto San Giorgio, di Coop Alleanza 3.0, di Sport Lab e del Laboratorio Analisi Serroni.

Si tratta di un progetto ormai strutturato nel tempo ed al quale partecipano molte persone, progetto che consiste in una camminata della durata di un’ora con un percorso di almeno 5 chilometri da attraversare.

La partecipazione ai vari eventi è gratuita e per iscriversi basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Il primo appuntamento autunnale stagione di “Salute in cammino” è fissato per il 23 settembre alle ore 21.

Proprio lunedì 23 settembre prende il via la quinta edizione della Settimana europea dello sport

Si tratta di una manifestazione promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma e che vuole coinvolgere l'opinione pubblica in merito ai vantaggi che l'essere attivi può offrire, soprattutto dal punto di vista di un buono stato di salute.

Ulteriori informazioni sul progetto si possono ottenere consultando il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o inviando un messaggio al numero 3442229927.