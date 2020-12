A Rio de Janeiro un'agenzia di tour ed escursioni tutta italiana. MM Tour Guide

A Rio de Janeiro è nata una nuova agenzia di turismo tutta italiana che progetta e realizza tour ed escursioni per i turisti stranieri che stanno per ritornare a frequentare il Brasile.

In tutto il mondo e in pochi mesi, lo sappiamo, la pandemia ha distrutto interi settori economici, fra i quali indubbiamente spicca il turismo.

C'è però chi ha approfittato dei mesi di isolamento sociale per progettare e costruire una nuova attività a Rio de Janeiro, per essere pronto ad accogliere i tanti clienti europei quando, a breve, torneranno a frequentare la “Città meravigliosa”.

Marcello Monge, torinese di nascita e carioca di adozione, vuole sfidare l’insicurezza per il futuro con l’ottimismo tipico del popolo brasiliano: “all’inizio dell’isolamento sociale decretato a inizio marzo praticamente in tutto il Brasile, ho passato intere giornate a chiedermi cosa ne sarebbe stato del mio lavoro. Ho studiato con passione, ho superato gli esami prescritti dal Ministero del turismo, ho iniziato una professione, quella di guida, che amo e che svolgevo con passione. Ed ora?” Passati i primi momenti di smarrimento, Marcello ha saputo trovare la forza di andare avanti facendo tesoro di quello spirito ottimista che è tipico del popolo brasiliano ed ha iniziato a progettare l’apertura di un’agenzia che potesse offrire ai propri clienti una vasta scelta di tour ed escursioni nella città di Rio ed in tutto lo stato di cui Rio de Janeiro è la capitale.

“L’idea è quella di mostrare le tante bellezze che questa terra offre, presentandole con gli occhi di un europeo e con lo spirito e la passione di un carioca. Per esperienza personale, tanti turisti che arrivano a Rio conoscono di questa città solo i luoghi mondialmente famosi, come il Cristo Redentore o il Pan di Zucchero. Rio però è molto, molto di più. Ho quindi progettato una serie di tour in giro per la città e di escursioni fuori città che possano soddisfare i gusti e le passioni di ogni viaggiatore. Ogni esperienza che propongo è stata preventivamente da me testata per ottimizzarne i tempi e permettere ai clienti di gustare ogni singolo momento senza dover arrivare alla fine della giornata pensando di aver affrontato un “tour-de-force”.

Ogni proposta prevede il trasporto in auto con aria condizionata e a fare da guida è direttamente Marcello, ma l’agenzia sta già costruendo un network di guide di turismo multilingue per poter gestire un numero maggiore di clienti contemporaneamente, organizzandosi anche per gruppi maggiori con mini-bus e pullman. Tutti i programmi proposti da MM Tour Guide (questo è il nome dell’agenzia) sono svolti in italiano, francese e naturalmente in portoghese. Presto saranno disponibili anche in inglese e spagnolo.

“Siamo una piccola agenzia che vuole fare della qualità, della cordialità e della preparazione professionale le sue basi. Ogni singolo tour o escursione possono essere personalizzati secondo le esigenze dei clienti e possiamo anche organizzare i transfer da e per gli aeroporti, così da far sperimentare ai turisti quel senso di tranquillità e di organizzazione che sicuramente vogliono avere fino dal loro arrivo a Rio e per tutta la durata del loro soggiorno. Il sito che ho preparato (e che nei prossimi mesi vedrà alcune nuove proposte che sto progettando) presenta i tour, le escursioni ed il servizio di transfer con immagini e descrizioni. In ogni scheda è possibile richiedere il programma completo di ogni singolo servizio o effettuare direttamente la prenotazione. Tutto in maniera estremamente semplice.”

Marcello ci ricorda infine un ultimo particolare di grande importanza: “come guida professionale autorizzata dal Ministero del Turismo sono tenuto al rispetto di tutte le norme di precauzione e sicurezza anti-Covid-19. L’uso della maschera, la disponibilità costante di alcool gel, la disinfezione quotidiana dell’auto e la predisposizione di una parete divisoria fra i sedili anteriori e posteriori sono parte integrante della mia attività quotidiana di guida, insieme al rispetto di tutte le normative previste dai singoli punti turistici che visiteremo. La vacanza deve essere svago e riposo, ma senza dimenticare il benessere proprio e degli altri”