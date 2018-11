A Roma un menù a stelle e strisce per la cena del Ringraziamento all'Hotel Art

Dal tacchino alla pumpkin pie, una carta firmata dallo Chef Flavio Baffa

Dagli Stati Uniti al centro di Roma: il Thanksgiving si festeggia all'Hotel Art by the Spanish Steps, in via Margutta.



Per giovedì 22 novembre, lo Chef Flavio Baffa ha pensato a un menù tipico per questa ricorrenza: oltre al 'classico' tacchino, rigorosamente 'made in Usa', gli ospiti possono assaporare anche altri piatti particolari come il corn bread o le mashed potatoes prima di finire in dolcezza con la torta di zucca (prezzo € 20 a persona).



L’Hotel Art by the Spanish Steps (www.hotelart.it) è un luogo magico dove l’arte è protagonista, come una galleria tutta da scoprire: anche ai piani delle camere per gli ospiti, si possono ammirare tocchi originali come i 4 colori blu, arancio, giallo e verde, che caratterizzano i corridoi, con i versi di poeti come Garcia Lorca e Octavio Paz.



Hotel Art by the Spanish Steps è parte di PLH Group, insieme a Empire Palace Hotel - palazzo affascinante non lontano da via Veneto -, Castello della Castelluccia - dimora del 1300 immersa nel Parco di Veio -, Roma Eventi Piazza di Spagna, Roma Eventi Fontana di Trevi e Grand Hotel Europa, gioiello nel centro di Innsbruck. PLH Group con 1 castello, 3 alberghi, 2 centri congressi è il gruppo italiano nato da una storia di famiglia, un’attività imprenditoriale significativa nel settore dell’ospitalità.



