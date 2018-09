A San Benedetto del Tronto prosegue il progetto “Sport senza età” Dal 4 settembre un corso di yoga olistico

Presso la sala musical del Palaviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 4 settembre, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” prenderà il via presso la sala musical del Palaviera (piazza Aldo Moro) un corso di yoga olistico.

Il programma prevede lezioni fino al 20 dicembre ogni martedì alle ore 21 ed ogni giovedì alle ore 19 e sarà tenuto dall’insegnante Eugenia Brega .

L’iniziativa, che intende promuovere stili di vita corretti tra i cittadini e l’utilizzo del movimento come farmaco naturale, è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, patrocinata dall’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, con la collaborazione del Teatro delle foglie e della Cooperativa DLM.

La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in euro 20 (è prevista una convenzione con i soci Coop ed un familiari per i quali il costo è di euro 15).

“Si tratta di una combinazione – dice l’insegnante Eugenia Brega - di antiche tecniche induiste, tibetane, taoiste e moderne tecniche olistiche per sconfiggere stress ed ansia, potenziare le difese immunitarie, recuperare calma ed armonia ed equilibrare corpo, mente e spirito. Questo corso, attraverso diverse tecniche, antiche e moderne, fornisce degli strumenti finalizzati al raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio psicosomatico, requisito fondamentale per vivere in modo pieno e soddisfacente. Passo dopo passo si imparerà ad usare sapientemente il corpo, la mente e lo spirito in modo positivo e naturale”.

Le attività previste sono yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.

Per ulteriori informazioni sul progetto si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure contattare il numero 3358119319.