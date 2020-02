A San Valentino? Si festeggia con il Solometro!

Connexia presenta la «sòla» applicazione in grado di capire se, sin dalla prima gara, tra agenzia e brand sarà vero amore. O una storia da un brief e via.

L’agenzia indipendente di marketing e comunicazione Connexia ama guidare il cambiamento, piuttosto che subirlo.



E, in un mondo come quello della Comunicazione, dove tutto è in continuo cambiamento, vale la pena restare al passo coi tempi e indagare l’unica cosa che – sembrerebbe – «rocciosamente immutabile»: il processo d’ingaggio cliente-agenzia.



Canali, creatività, pubblici, modelli d'agenzia, consumo di media: tutto è stato stravolto nell’era digitale. Nascono e si affermano rapidamente modi sempre nuovi e diversi di fare marketing e comunicazione, con i quali le marche hanno dovuto e devono necessariamente confrontarsi, se vogliono restare rilevanti.



Eppure c’è una cosa, una sola cosa, che non è cambiata di una virgola: il rapporto cliente-agenzia, immutabile dai tempi di Mad Men. Soprattutto se si guarda alle dinamiche di ingaggio.



Davvero si può rimanere immobili?



“Siamo sempre stati sensibili al tema delle gare – commenta Paolo D’Ammassa, CEO & Founding Partner di Connexia – Spesso, però, c'è ancora scarsa consapevolezza e trasparenza nel loro utilizzo. È per questa ragione che, complice la Festa degli Innamorati, abbiamo voluto regalare a brand e agenzie il Solometro, un tool che fa sorridere, ma anche riflettere”.



Rispondendo a 10 domande, i brand possono verificare come il pitch lanciato o da lanciare sarà percepito dalle agenzie. E le agenzie, a loro volta, possono ricevere un’indicazione sul «livello di sòla» delle gare alle quali sono invitate.



“Nel Solometro sono raccolti i dati di 20 anni di esperienza diretta, di amore e odio verso lo strumento-gara – prosegue D’Ammassa – Il tool nasce con l’obiettivo di individuare, nel minor tempo possibile, il vero amore cliente-agenzia che duri nel tempo, senza svilirsi con storie da un brief e via.

Una piccola provocazione, quindi, che ha un obiettivo più grande: siamo davvero sicuri che la gara sia ancora oggi, dopo 70 anni di onorato servizio, lo strumento d’ingaggio cliente-agenzia più efficace?

Solometro è il contributo semiserio che Connexia vuole offrire al mercato, uno spunto per fermarsi a riflettere e promuovere nuove modalità di ingaggio e confronto, come, per esempio, i workshop agile, solo per citarne una, per rendere il rapporto cliente-agenzia ancora più efficiente e di valore nel tempo”.







