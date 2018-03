A SAVE Milano le esperienze dei top player delle tecnologie industriali

Cresce l’attesa per l’evento del 10 aprile

Mancano pochi giorni all’appuntamento del 10 aprile con SAVE Milano, l’evento verticale di riferimento per le soluzioni e applicazioni di Automazione, Strumentazione, Sensoristica.



Il mondo dell’industria sta cambiando, anche grazie alle novità di Industria 4.0 – oggetto tra l’altro di agevolazioni finanziarie importanti. Industria 4.0 sta risultando una delle principali leve strategiche per l’innovazione e la competitività del sistema manifatturiero, tanto che, secondo i dati della School of Management del Politecnico di Milano, alla fine del 2017 ha generato un valore pari a 1,7 miliardi di euro suddiviso in 6 principali segmenti tecnologici: Industrial Internet of Things, Industrial Analytics, Cloud Manufacturing, Robotica, Advanced Automation, Advanced HMI.

Il percorso verso la trasformazione digitale è ancora molto lungo, ricco di opportunità e con non pochi ostacoli da superare. Occorre quindi proseguire l’opera di divulgazione e individuazione sistematica dei benefici offerti dalle tecnologie digitali, calandola sulle effettive necessità del sistema produttivo.



A SAVE Milano l’innovazione, come sempre protagonista, sarà declinata naturalmente anche in chiave Industry 4.0, con un focus rivolto alle tecnologie abilitanti (IoT, digitalizzazione, piattaforme di servizio), all’efficienza produttiva e agli aggiornamenti normativi, a cominciare dal convegno “Industria 4.0, evoluzione tecnologica e nuove agevolazioni“ coordinato da Armando Martin (consulente industriale e giornalista) che ospiterà un panel di assoluta eccellenza.



Nel corso della sessione interverranno infatti assoluti protagonisti e trendsetter dell’ICT come IBM e Cisco, Ericsson con la tecnologia 5G e Alleantia, azienda italiana tra le più innovative nel settore IoT; fino ai tradizionali big player dell’automazione (Rockwell Automation, Schneider Electric, Omron) che illustreranno le proprie piattaforme per Industria 4.0. A questi si affiancheranno alcune delle più importanti aziende di movimentazione e robotica (Kuka, Comau) con soluzioni di logistica integrata e manutenzione predittiva. A offrire infine il punto della situazione sulle novità normative e fiscali ci sarà il prezioso contributo di Warrant Group.



Automazione Industriale: comportamenti virtuosi e best practice è invece il titolo del convegno coordinato da Anipla (Associazione Nazionale per l’Automazione) con focus sulle migliori strategie applicate alla progettazione e all'adozione di un sistema di Automazione Industriale.

I casi di studio e le testimonianze presentati nel corso della sessione da Air Liquide, Seingim Global Service, Clusit, On-Flight, HMS Industrial Network, e Italia Automazione, metteranno in luce gli aspetti positivi degli approcci scelti, con particolare riferimento alla fase di ingegneria.



A SAVE Milano saranno approfondite anche le tecnologie per l’alimentare e quelle di visione e tracciabilità, con il seminario “Sistemi di visione, efficienza energetica, IoT e blockchain per la filiera alimentare” che vedrà la partecipazione di molteplici relatori quali esperti del settore e importanti realtà industriali – come Alba System, Sick, Community NdT, Tenenga, AEPI Industrie, Stevanato Group Engineering Systems, Oleificio Zucchi, SIMIC Automation service, chiamati a confrontarsi e a condividere novità, approfondimenti e importanti casi applicativi. Molti i temi che saranno sotto i riflettori: efficienza energetica e produttiva, tracciabilità, automazione e IoT, Blockchain e Big Data, manutenzione impianti, direttiva macchine, sistemi di identificazione, logistica, fino alla sicurezza alimentare.



L’appuntamento meneghino, come sempre sviluppato sulle esigenze di aziende e operatori, prevede una serie di convegni sulle tematiche calde del momento, una parte espositiva con le aziende leader di settore e una sessione pomeridiana con numerosi workshop tecnico-applicativi e corsi di formazione a cura delle aziende partecipanti.

La giornata verticale, per massimizzare le sinergie e le opportunità, si svolge inoltre in concomitanza con MCM Milano, evento leader per la manutenzione industriale (ricordiamo tra l’altro il convegno “Tecnologie e soluzioni per implementare la Manutenzione 4.0”, con la partecipazione di SAS, Carl Software, Service Max from GE Digital, Prometeo Manutenzione, LinUp, Sentitec ecc.), e insieme a mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità, manifestazione di riferimento per il settore Food & Beverage e la connessa logistica e tracciabilità industriale.



La giornata verticale, organizzata da EIOM in collaborazione con le più importanti associazioni e istituzioni del settore quali G.I.S.I. (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione) che riconosce la mostra quale evento di riferimento per l’automazione e la strumentazione di processo, e la collaborazione e supporto tra gli altri di ANIPLA (Associazione Nazionale per l’Automazione), che ne cura gli aspetti scientifici, è ormai un appuntamento fisso nell’agenda degli operatori, un momento per presentare nuove soluzioni e applicazioni industriali nell’era dei Big Data e della connettività, conoscere le sfide e le opportunità per l’Industry 4.0 che siano punto di riferimento per l’innovazione e per la competitività dei mercati.



Il programma è disponibile sul sito www.exposave.com/milano attraverso cui gli operatori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet, attestato di partecipazione, eventuale documentazione scaricabile in PDF dopo gli eventi).



SAVE vi aspetta a Milano il 10 aprile e anticipa l’edizione autunnale SAVE Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori in programma il 17 e 18 ottobre a Veronafiere.