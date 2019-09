A Settembre le vacanze di lusso diventano a portata di tutti

Tra le offerte più interessanti una settimana nell’incantevole Sardegna, incluso viaggio in nave, o una fuga romantica in un esclusivo 5 stelle sulla costa toscana dell’Argentario, passando per il Trentino Alto Adige, dove pernottare in una lussuosa suite con vasca idromassaggio, fino a un breve soggiorno per rigenerarsi a Fiuggi, una delle destinazioni termali più rinomate in tutta Europa.

A fine estate le giornate sono più corte, ma i colori sono più caldi, le mete più gettonate hanno un’atmosfera più rilassante e le strutture più esclusive ed eleganti sono disponibili a condizioni molto vantaggiose. Per chi non è ancora pronto al rientro alla routine o per chi non ha potuto ancora programmare una vacanza estiva, la possibilità di organizzare una fuga di alcuni giorni a Settembre assicura un minor affollamento, maggiori disponibilità anche all’ultimo minuto e consente di regalarsi un soggiorno raffinato all’insegna del relax a prezzi molto interessanti.



Secondo i dati raccolti da Weekendesk.it, il portale leader nei soggiorni tematici brevi in Europa, su un campione di circa 400 pacchetti con offerte di fine estate in Italia, gli sconti per il mese di Settembre con pernottamento in hotel 4 o 5 stelle sono mediamente del 40% e includono strutture situate in note località termali, in montagna e anche al mare, isole comprese.



Particolarmente ricca di proposte per trascorrere una vacanza all’insegna del relax, beneficiando anche, con un po’ di fortuna, del tipico clima mite e piacevole di fine estate, è la sempre sorprendente Sardegna, che si pone al vertice della classifica con ben il 19,02% delle offerte last minute di Settembre. Tra i pacchetti che consentono di approfittare del suo mare di smeraldo a condizioni estremamente convenienti, sono disponibili diverse proposte complete anche di viaggio in nave da Civitavecchia a Porto Torres e ritorno, come ad esempio quella che include 8 notti in mezza pensione in un elegante hotel 4 stelle a Castelsardo con piscina e SPA, a partire da 648 Euro complessivi per due adulti, compreso trasferimento in traghetto per entrambi e un veicolo.



Molto varia e intrigante anche l’offerta della Toscana, con il 68% delle camere ancora disponibili e dove è possibile acquistare un raffinato soggiorno di relax e romanticismo sulla Costa dell’Argentario in un lussuoso 5 stelle a Porto Ercole con accesso alla SPA e upgrade in camera superior con vista mare a partire da 385 Euro per tre notti, inclusi colazione e cocktail di benvenuto per due persone.



Per chi alla vacanza balneare preferisce il fresco della montagna, che inizia già a tingersi dei primi colori autunnali, il Trentino Alto Adige, pur rappresentando la regione con la percentuale più elevata di pacchetti già prenotati per le prossime settimane (41,3%), riserva ancora ottime offerte per vivere una vacanza da favola con cui coniugare eleganza e aria pura a prezzi sorprendenti. Il pernottamento in una meravigliosa suite con vasca idromassaggio presso il fiabesco hotel Villa Orso Grigio, un paradiso a 5 stelle nel cuore verde dell'alta Val di Non, a Settembre è disponibile a partire da 165 euro per due adulti e include anche la colazione a buffet, l’ingresso alla SPA, massaggio rilassante e cocktail di benvenuto.



Numerose sono le proposte last minute di fine estate anche per gli appassionati delle terme, con cui assicurarsi una fuga romantica all’insegna del benessere e del relax per fare il carico di energie prima di riprendere la vita di tutti i giorni. In Lazio, dove la disponibilità delle camere per il prossimo mese è ancora molto ampia (78%), ad esempio, è possibile soggiornare in un raffinato resort con SPA a Fiuggi, una delle località termali e climatiche più rinomate d'Europa, per due notti, incluso accesso all’area wellness, sconto sui trattamenti estetici, a 159 euro per due notti con colazione a coppia.



“In Italia Settembre rappresenta un mese in cui le possibilità di trascorrere una vacanza beneficiando ancora del clima estivo, ma senza l’affollamento e i costi proibitivi delle strutture più lussuose in alta stagione, sono davvero ampie e varie anche nelle località più quotate”, ha dichiarato Massimo Leone, Team Leader Italia di Weekendesk, “Prenotando all’ultimo minuto su un portale specializzato come il nostro, poi, le opportunità di avvantaggiarsi di ulteriori sconti rendono una vacanza, che per molti rimarrebbe solo nei sogni, una meravigliosa realtà”.