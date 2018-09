A Stella di Monsampolo al via il progetto “Sport senza età” Dal primo ottobre un corso di yoga olistico

Venerdì 7 settembre alle 19 lezione di prova e di apertura

STELLA DI MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dal primo ottobre, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, prenderà il via presso la Polisportiva Spazio Stelle in piazza Bachelet 5 un corso di yoga olistico.



Il programma prevede lezioni fino al 21 dicembre ogni lunedì alle ore 9 ed ogni venerdì alle ore 19.



In attesa dell’avvio del corso è prevista una lezione di prova e di apertura per venerdì 7 settembre alle ore 19 presso gli spazi aperti della Polisportiva Spazio Stelle.



L’iniziativa, che intende promuovere stili di vita corretti tra i cittadini e l’utilizzo del movimento come farmaco naturale, è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, patrocinata dall’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0, Teatro delle foglie e della Cooperativa DLM.



La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in euro 20 (è prevista una convenzione con i soci Coop Alleanza 3.0 ed un familiare per i quali il costo è di euro 15).



Le attività previste sono yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.



Per ulteriori informazioni sul progetto si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure contattare il numero 3358119319.