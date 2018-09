A Stella due lezioni gratuite di yoga

In occasione della Settimana europea dello sport

STELLA DI MONSAMPOLO DEL TRONTO – In occasione della “Settimana europea dello sport”, in programma dal 23 al 30 settembre, sono in programma due lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa, a cura di U.S. Acli provinciale e Polisportiva Spazio stelle, col sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, si svolgerà lunedì 24 settember alle ore 9 e venerdì 28 settembre alle ore 19 proprio presso i locali della Polisportiva Spazio stelle in piazza Bachelet 5.

Le attività previste sono yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.

Le due lezioni rientrano nel programma della “Settimana dello sport sociale”, programmata dall’U.S. Acli in collaborazione con enti pubblici e privati nel territorio regionale, e sono organizzate in collaborazione con Teatro delle foglie, Cooperativa DLM e Coop Alleanza 3.0.

Per ulteriori informazioni sul progetto si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Us Acli Ascoli Piceno/Fermo” oppure contattare il numero 3358119319.