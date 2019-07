A Taste Of Roma 2019 per la prima volta la “Bbq Experience” con Weber e in collaborazione con Munchies

Quest’anno Taste of Roma, dal 19 al 22 settembre 2019, offrirà l’incredibile possibilità di migliorare le proprie abilità e di diventare dei veri Grill Master!

Auditorium Parco della Musica – dal 19 al 22 settembre 2019



W I BARBECUE! Se ci piace organizzare grigliate con amici e parenti, sappiamo che prima di tutto dobbiamo assicurarci di avere tutto l’occorrente e di conoscere le tecniche migliori per cucinare i prodotti scelti. Quest’anno Taste of Roma, dal 19 al 22 settembre 2019, offrirà l’incredibile possibilità di migliorare le proprie abilità e di diventare dei veri Grill Master! La BBQ Experience, resa possibile grazie alla collaborazione con il leader mondiale dei barbecue Weber, permetterà infatti ai grill lovers di apprendere tutti i segreti per realizzare una grigliata che difficilmente verrà dimenticata! Partner tecnico della manifestazione sarà Weber, mentre i consigli su come cucinare i prodotti scelti saranno affidati ad alcuni top chef esperti del mondo BBQ. La direzione artistica della BBQ Experience sarà tutta nelle mani di Munchies, il canale sul cibo di Vice, che sarà anche uno dei media partner di Taste of Roma.

Prepariamoci a vivere un’esperienza rovente con Weber a Taste of Roma. L’azienda, oltre a produrre accessori e barbecue innovativi con alimentazione elettrica, a gas e a carbonella, è promotrice di una rivoluzione culinaria che sempre più sta conquistando la cultura italiana del food e dell’intrattenimento. La BBQ Experience offrirà un’occasione unica a quanti vorranno vivere un momento conviviale, imparando al contempo le tecniche migliori per realizzare un’ottima grigliata.

Chef esperti del mondo BBQ saranno a disposizione per elargire consigli, trucchi e segreti a tutti coloro che desidereranno partecipare a questa nuova attività di Taste of Roma. Il programma, realizzato in collaborazione con la scuola di cucina “A Tavola con lo Chef”, spiegherà le differenze tra griglia italiana e american barbecue, insegnerà varie tecniche di cottura, svelerà come utilizzare al meglio il coperchio e molto altro ancora. A rendere davvero uniche le sessioni della BBQ Experience saranno i temi, gli ingredienti e i diversi modi in cui si può grigliare. Spesso si pensa che basti solo mettere sul fuoco carne, pesce e verdure, ma marinature particolari da tutto il mondo, l’uso di legni particolari, affumicature e spezie provenienti da Paesi lontani possono elevare il piacere e intensificare il gusto. Perché poi fermarsi al classico? Si scoprirà anche come realizzare dolci e utilizzare la frutta per sorprendere tutti alla prossima grigliata che si farà in compagnia.

Alla BBQ Experience la parola d’ordine sarà “alta cucina casual”! Gli chef riprenderanno i concetti gastronomici e i dettami dell’alta cucina per applicarli su piatti tipicamente popolari. Scopriamo insieme chi saranno i “professori” di questa incredibile nuova esperienza a Taste of Roma e con cosa ci delizieranno:

• Marco Claroni: il suo ristorante di Fiumicino, L’Osteria dell’Orologio, propone una cucina tradizionale di mare caratterizzata da spunti di creatività che la portano a livelli gourmet. Del pesce non si butta nulla, ed è questo il messaggio che vuole lanciare nella sua lezione: gli scarti, come le guance, possono essere anche più buoni del migliore dei filetti.

• Stella Shi: origini cinesi e formazione nelle più grandi cucine italiane, Stella ha a Roma il ristorante Cu_cina che coniuga oriente e occidente. Con lei ci sarà la possibilità di imparare le migliori tecniche per grigliare piatti dall’indole cinese-italiana.

• Sarah Cicolini: abruzzese, ma romana d’adozione, Sarah è la chef di Santo Palato una trattoria di nuova generazione di Roma, che unisce i piaceri della cucina romana a cotture ragionate. Con lei si parlerà di tagli meno nobili e di come grigliarli al meglio.

• Aurora Storari: appassionata da sempre di cucina e degli ingredienti, Aurora inizia il suo percorso in maniera classica, in cucina. Poi, per provare a se stessa e a tutti che questo è un lavoro che va conosciuto a 360 gradi, si cimenta nella pasticceria, con risultati sorprendenti. Da qualche mese Aurora plasma i suoi dolci nella cucina di Chambre Séparée, il nuovo progetto di Kobe Desramaults. A Taste of Roma porterà, sperimentando, la sua idea di pasticceria alla brace, cercando di unire tecnica, ingredienti e calore estremo.

• Roberto Liberati: uomo molto particolare, basta sapere che prima di prendere in mano la macelleria di famiglia era addirittura vegetariano. Questo gli ha consentito però di vedere la materia prima in modo diverso, con enorme rispetto, agevolando allevamenti etici e biologici. La sua bottega è più di una macelleria, è il luogo di ogni delizia onnivora a Roma. Roberto e Aurora Storari parleranno insieme di pasticceria e carne.

• Roy Caceres: lo chef di Matemorfosi approfondirà le sue origini sud americane grigliando carne e frutta con salsa fredda battuta al coltello.

• Jacopo Ricci e Piero Drago: dopo una lunga esperienza insieme in alcuni ristoranti rinomati della Capitale, Jacopo e Piero aprono Jacopa, un posto in cui la sperimentazione di ingredienti e tecniche si intreccia a una creatività pura. A Taste of Roma presenteranno il loro piatto simbolo: un’anatra cotta intera sulla brace, compresa la testa, frattaglie e fois gras.

Prendere parte alla BBQ Experience è semplicissimo: i posti di tutte le sessioni saranno equamente suddivisi tra prenotazioni online (www.tasteofroma.it/taste/05-bbq-experience/) e in loco (all’ingresso della BBQ Experience). I posti sono limitati, la prenotazione resta valida fino a 5 minuti prima dell’inizio dell’appuntamento e il costo è compreso all’interno del biglietto di ingresso di 16,00 euro. Per i possessori del biglietto VIP e VIP Diners Club International sono disponibili POSTI PRIORITY (fino al raggiungimento capienza).

PER RIMANERE AGGIORNATI SUGLI APPUNTAMENTI PREVISTI ALLA “BBQ EXPERIENCE”, UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: www.tasteofroma.it/taste/05-bbq-experience/



Per essere aggiornati sulle ultime novità:

sito: https://www.tasteofroma.it – FB @tastefestivalsitalia – Twitter @TasteOf_IT – Instagram @tastefestivalsitalia - YouTube @Taste Festivals Italia







Weber: una storia di passione, amicizia e buon cibo divenuta un vero e proprio lifestyle.

Per ottenere risultati perfetti quando si preparano dei piatti alla griglia è fondamentale trovare il punto di incontro tra arte, scienza e passione. Fu proprio il perfetto connubio tra questi tre elementi che, nel 1952, spinse George Stephen a fondare l’azienda Weber-Stephen, che in breve divenne leader nel mercato portando i propri rivoluzionari barbecue a carbone, a gas ed elettrici da Chicago al resto del mondo attraverso un’articolata rete di filiali. Da allora il marchio Weber ha fatto passi da gigante, migliorandosi continuamente ed elevando costantemente i propri standard qualitativi, come dimostrano i 10 anni di garanzia offerti sui suoi innumerevoli dispositivi. Con propria filiale in Italia dal 2008, Weber-Stephen si presenta al mercato nazionale con una capillare distribuzione supportata da personale competente in grado di consigliare nella scelta di acquisto di un barbecue, nel migliore utilizzo dello stesso e nelle opportunità d’uso della vasta gamma di accessori disponibili. Weber, una storia di successi alimentati dalla forza della passione. www.weber.com



MUNCHIES – il canale sul cibo di VICE - viene aperto in Italia nell'autunno 2017. Nelle rubriche spazio per tutte le esperienze culinarie e tutte le voci del mondo del food: chef stellati, cuochi casalinghi, produttori, consumatori, politiche del cibo, street food notturno, viaggi, rimedi per l’hangover, cultura e tradizioni in giro per il mondo. Attraverso video, guide e la prospettiva unica che da sempre contraddistingue VICE nel Mondo. www.vice.com/it/topic/munchies





Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom-milano.com

p.fabretti@bluwom-milano.com