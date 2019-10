A Venarotta appuntamento con

Giovedì 10 ottobre alle 20,30

VENAROTTA – Giovedì 10 ottobre, alle 20,30 con partenza davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Giorgi, nuovo appuntamento con il progetto “Sport senza età”.

Si tratta di una iniziativa coordinata dall’Unione Sportiva Acli Marche, realizzata grazie ad un contributo concesso proprio dall’Asur Marche e dalla Susan G. Komen Italia Onlus e con la collaborazione ed il patrocinio dell’amministrazione comunale che già lo scorso anno aveva promosso una iniziativa similare.

L’iniziativa è stata avviata nello scorso mese di maggio ed ha visto la partecipazione di numerose persone che, sotto la guida del responsabile del progetto prof. Alessandro Esposto, hanno effettuato una lunga serie di camminata nel territorio comunale.

Si tratta di un progetto che è finalizzato a promuovere il movimento tra cittadini ribadendo l’importanza, ai fini di un buono stato di salute, di adottare stili di vita corretti.

A ricordare che l’attività fisica svolta regolarmente contribuisce ad aumentare la vita, sono i cardiologi della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec).

Questo perché la sedentarietà è un alto fattore di rischio cardiovascolare.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità globale, responsabile del 5-6& di tutti i decessi, pari a oltre 3 milioni di persone all’anno. Sono 4 su 10 gli italiani sedentari e, tra loro, anche persone cardiopatiche che starebbero meglio muovendosi un po’.

Per partecipare si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.