A Venarotta e Palmiano prosegue il progetto di promozione dell'attività fisica

Il 6 settembre doppio appuntamento

Visto il sucesso di partecipanti ottenuto è stata prorogata di due settimane la conclusione del progetto di promozione dell’attività fisica che si sta svolgendo nel territorio dei comuni di Venarotta e Palmiano.



Le varie attività rientrano nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” e vengono realizzate da U.S. Acli provinciale (col sostegno di Banca Intesa San Paolo), Comune di Venarotta e Comune di Palmiano ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 443/2017 (misura 13) della Regione Marche.



Giovedì 6 settembre sono in programma due appuntamenti.



Alle 19.15, presso i campi da tennis di Castel San Pietro, si svolgerà il corso di attività motoria e di ginnastica dolce .



Alle 21 si svolgerà “Salute in cammino Venarotta”, camminata che prenderà il via davanti alla sede provvisoria del municipio in via Giorgi a Venarotta, alle 21 e che durerà all’incirca un’ora.



La partecipazione alle attività è gratuita ed aperta a cittadini di ogni età, la direzione tecnica è affidata al professor Alessandro Esposto.



Per maggiori informazioni si possono contattare i referenti organizzativi Andrea Trenta (3480190261), Patrizio Testa (3357685999) o la segreteria U.S. Acli (3495711408).