A Vladimir Putin la Palma d'oro per la pace di Assisi

Sembra che l'invito al presidente russo Vladimir Putin sia già stato inviato ma non è ancora dato sapere se il super presidente parteciperà alla premiazione organizzata da un'associazione per la pace ad Assisi.

Non è ancora del tutto ufficiale ma se fosse confermata la notizia avrebbe del clamoroso, Vladimir Putin potrebbe essere premiato con la "Palma d'oro per la pace".

Il premio consiste in un ramoscello d'ulivo bagnato nell'oro colto nel giardino della casa natale del santo Francesco d'Assisi.

Il premio viene assegnato ad Assisi la città di San Francesco ad ottobre, il riconoscimento verrebbe assegnato a Vladimir Putin per l'impegno messo in campo in Medio Oriente.

Nonostante la notizia non sia ancora ufficiale, la diplomazia sembra già essere al lavoro per pianificare l'assegnazione della Palma d'Oro per la Pace, anche alcuni quotidiani nazionali stanno iniziando a prendere sul serio la news.

Sembra che l'invito al presidente russo Vladimir Putin sia già stato inviato ma non è ancora dato sapere se il super presidente parteciperà alla premiazione organizzata da un'associazione per la pace ad Assisi.

Con tale premio l'associazione vuole ringraziare Vladimir Putin per i tentativi fatti in medo oriente per riportare la pace in quella regione del mondo che è martoriata dai conflitti da moltissimo tempo.

Per recapitare l'invito al presidente russo sembra siano stati attivati canali diplomatici che hanno coinvolto oltre a personalità italiane alcuni importanti rappresentati della chiesa ortodossa russa, all'evento potrebbero partecipare i massimi esponenti della chiesa ortodossa e cattolica compreso il papa.

Il riconoscimento potrebbe essere un momento importante per contribuire a riaprire un dialogo tra la Russia ed i paesi occidentali che negli ultimi anni sono stati in più occasioni poco amichevoli a causa principalmente della crisi ucraina.

A contribuire a far aumentare la tensione tra la Russia e l'America c'è stato anche il lungo conflitto siriano che a visto schierarsi i due paesi su fronti contrapposti anche se entrambi sono accomunati dalla lotta al terrorismo.

Il riconoscimento del ruolo di pacificatore riconosciuto dall'associazione di Assisi potrebbe sollevare alcune polemiche ma potrebbe anche essere un'occasione di dialogo unica che permetterebbe a Vladimir Putin di recarsi in italia uno dei paesi occidentali che fanno parte del blocco occidentale ma che ormai da anni è considerato un paese amico anche dal super presidente russo.