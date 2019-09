A35 Brebemi e Chef Express insieme per l’ambiente, riciclo della plastica in cambio di buoni sconto

Dopo la recente apertura dei distributori di GNL (gas naturale liquefattooLNG liquefied natural gas) e CNG (Compressed Natural Gas o metano per auto) è stato fatto un ulteriore passo avanti per la difesa dell’ambiente nelle aree di servizio della A35.

Brebemi con Chef Express infatti, nell’ambito delle strategie per la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali in plastica, hanno attivato un servizio ecologico promozionale presso l’Area di Servizio “Adda Nord”, consistente nella installazione di una postazione automatica di raccolta differenziata premiante per la raccolta di bottiglie in plastica monouso Pet.

L’iniziativa consentirà lo smaltimento delle bottiglie monouso utilizzate mediante il loro conferimento in una apposita macchina compattatrice “mangiaplastica” che verrà posizionata all’ingresso del locale Ristoro.



Ad ogni conferimento la macchina rilascerà automaticamente all’utente un buono sconto del 10% sui prodotti principali di consumo individuati da Chef Express e presenti presso il punto vendita dell’Area di Servizio Adda Nord, con l’esclusione dei prodotti da banco. I buoni sconto non saranno cumulabili con altre iniziative di Chef Express, con sconti e promozioni in corso e neppure, in caso di conferimenti multipli, potranno essere tra loro cumulabili.



A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città. L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto tre importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing infrastrutturale.