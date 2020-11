AAA cercasi comune di Milano. “L’Associazione Pro Tetto richiama il Comune ai propri doveri”

“PRO TETTO”, l’Associazione Onlus che a Milano aiuta tutte le famiglie a reddito zero, papà o mamme separati e/o senza lavoro e, in ogni caso, in condizioni di grande precarietà, lancia un appello al Comune di Milano e alle Istituzioni per le troppe carenze verso le fasce più deboli dei senza tetto, spesso abbandonate a sé stesse.

A fronte di un’emergenza sanitaria così grave e con l’inverno oramai alle porte, i responsabili dell’Associazione denunciano le troppe carenze e le numerose mancanze, da parte del Comune di Milano, nei confronti di questa categoria di persone che si trova a fare i conti con posti presso i dormitori oramai esauriti e i diversi servizi attualmente chiusi per Covid.



Migliaia di persone che vivono in strada sono rimaste senza cibo, senza coperte o sacchi a pelo, senza mascherine protettive e prodotti igienizzanti e perfino senza i bagni per i bisogni fisiologici.



L’Associazione chiede con forza che il Comune intervenga immediatamente mettendo a disposizione:



• Bagni Chimici mobili

• Fornitura di cibo

• Vestiti invernali

• Mascherine e prodotti igienizzanti



Vista anche la situazione di lock down in cui la regione Lombardia si trova, i responsabili dell’Associazione chiedono inoltre che i senza tetto, a rischio di contagio e di essere a loro volta portatori del virus, vengano immediatamente messi in sicurezza in ostelli convenzionati, oggi vuoti.



Per la loro sicurezza e per la salute, in generale, di tutti i cittadini milanesi è fondamentale intervenire con la massima urgenza!



La nota trasmissione “STRISCIA LA NOTIZIA”, in onda su Canale 5, sempre pronta a dar voce ai più bisognosi, ne parlerà durante la trasmissione sabato prossimo 14 novembre



Associazione Pro Tetto: telefono 02/89402899