A Bergamo l’ orchestra giovanile diretta da Carlo Taffuri

E’ noto l’interesse di Denia Mazzola per i giovani musicisti, che siano questi cantanti, strumentisti, direttori d’orchestra, cori o compositori.

La conferma di ciò si incontra nel secondo concerto della rassegna “Armoniae della Voce”, inaugu,rata con successo lo scorso sabato, con le musiche di Ludovico Pelis e di Johannes Brahms.



Ab Harmoniae Onlus, produttrice della rassegna, in collaborazione con Fondazione MIA, propone, per il prossimo sabato in Sala Piatti, un concerto a largo spettro il cui focus è rappresentato senz’altro da quei bimbi le cui età, tutte comprese fra gli otto e i tredici anni, formeranno l’orchestra de I Piccoli Musici Estensi, dell’associazione ImmaginArte, diretta dal maestro Carlo Taffuri.



Nata come sviluppo delle attività didattiche della realtà di Varese, l’associazione ImmaginArte, nucleo del Sistema della Lombardia dal 2014, vanta un’esperienza quindicennale nell’ambito della didattica in età precoce secondo il metodo Suzuki e ha, al al suo attivo, collaborazioni e gemellaggi con Milano, Vienna,, Toronto, Lugano, Atene, Istanbul.



Con lo stesso spirito visionario Denia Mazzola, fondatrice di Ab Harmoniae Onlus, per l’occasione, stringe con ImmaginArte una collaborazione che già immagina progetti futuri e chiama a dirigere i Piccoli Musici Estensi il violinista e direttore d’orchestra Marco Taffuri .

Capace di armonizzare sin dal 2004 i giovani musicisti e ottenere con essi successi nazionali e internazionali, Carlo Taffuri ha portato l’orchestra al plauso ottenendo per essa inviti da Milano,Venezia, Parigi (Palazzo dell’UNESCO) San Petersburg (Cappella Imperiale), Mosca, fino a New York e Toronto.



Il concerto che si terrà sabato 17 novembre alle ore 16.00 in Sala Piatti , via S. Salvatore a Bergamo, prevede un programma vasto e impegnativo:

dall’ Ouverture delle nazioni antiche e moderne di Telemann alla Passacaglia di Handel al Concerto in Do magg di Handel e ancora dalla Sinfonia in Sib magg di Mozart all’Ultima primavera di Grieg, alla Danse Bacchanale di Saint Saens.

L’ingresso al concerto è libero ed è gradita un’offerta per le iniziative culturali solidali dell’associazione







cb/Ab Harmoniae Onlus