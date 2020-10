AB InBev continua a crescere in Italia e apre la nuova sede a Milano

· Il trasferimento nel cuore della “capitale” lombarda è coerente con lo sviluppo dell’azienda sul territorio italiano e la sua espansione in Europa · La quota di mercato di AB InBev in Italia è cresciuta in modo costante e significativo, registrando un incremento superiore al +5% negli ultimi tre anni · Il Gruppo ha una grande "ambizione italiana": diventare il numero uno nella creazione di valore per i consumatori e clienti con il suo portafoglio di birre premium. I nuovi uffici saranno la casa di questa grande ambizione e il quartier generale della nuova Business Unit Central Europe

AB InBev, la più grande azienda di birra al mondo con oltre 500 marchi tra cui Stella Artois, Corona, Leffe e Beck’s, ha inaugurato la nuova sede a Milano, nell’iconica Piazza Gae Aulenti, alla presenza dell’Assessore Roberta Cocco in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Milano.



La nuova sede rispecchia la grande ambizione dell’azienda in Italia, dove la quota di mercato è aumentata in modo costante e significativo negli ultimi tre anni, con un tasso di crescita annuo composito (CAGR) – in termini di volumi – del +5,6%. In particolare, i brand superpremium e premium dell’azienda (ad esempio Leffe, Stella Artois, Corona) stanno crescendo significativamente sul mercato italiano.



Benoit Bronckart, Presidente della Business Unit Europa Centrale, ha commentato: “Sono davvero lieto di poter inaugurare la nuova sede di Milano che, oltre ad essere la sede centrale del nostro business in Italia, sarà anche il quartier generale della Business Unit Central Europe, dando vita ad un hub internazionale per le nostre attività in più di 20 Paesi. È importante continuare a investire in Italia e in Europa, dando anche un segnale forte in un periodo complesso per questo Paese e per il mondo intero. La birra fa parte della nostra cultura in Europa e in Italia e crediamo che possa svolgere un ruolo importante e positivo nella condivisione e socialità, anche in un momento in cui è necessario essere prudenti e tenersi a distanza per proteggerci reciprocamente. Abbiamo una grande ambizione italiana e internazionale per gli anni a venire - e questi uffici saranno la casa di questo grande sogno: diventare i numeri uno nella creazione di valore per i nostri consumatori e clienti attraverso il nostro portafoglio di birre premium”.



Arnaud Hanset, Country Director per l’Italia, ha aggiunto: "Il mercato italiano è centrale nelle strategie del Gruppo e questo trasferimento rappresenta uno step essenziale per il posizionamento e le prospettive di crescita di AB InBev in Italia. La nuova sede di Milano ospiterà 240 dipendenti ricchi di talento e ambiziosi, di oltre 13 nazionalità diverse e con un'età media di 33 anni. Con l'apertura della nuova sede, dimostriamo il nostro impegno verso questo Paese e i nostri team, rafforzando il nostro contributo a costruire un futuro migliore e sostenibile”.



I nuovi uffici di AB InBev – che rientrano nello sviluppo del progetto di rigenerazione urbana di Porta Nuova di COIMA, siti in Via Fratelli Castiglioni 8 (Gae Aulenti) e con l’interior design progettato da COIMA Image - sono coerenti con l’approccio alla sostenibilità del Gruppo, a partire dalle tecnologie e dalle soluzioni adottate per il risparmio energetico. Gli uffici vantano una certifcazione LEED “gold”. Questa certificazione, applicata in fase di progettazione e costruzione, pone obbiettivi sfidanti in termini di performance energetiche ed ambientali dell’edificio (climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda in loco, illuminazione, riduzione del consumo di acqua potabile e non potabile), nella scelta dei materiali di costruzione in base alla loro salubrità e all’impatto ambientale, nella gestione sostenibile del cantiere, nell’integrazione di un piano di mobilità sostenibile.



Infatti, essendo un’azienda che si affida a ingredienti naturali - acqua, orzo, luppolo - per la produzione delle proprie birre, per AB InBev preservare l'ambiente, proteggere le comunità e promuovere uno stile di vita responsabile sono impegni vitali. “Siamo orgogliosi di essere la più grande azienda di birra al mondo e una delle aziende leader nel settore dei beni di consumo. Ma essere leader di mercato non è sufficiente per noi; vogliamo dare il buon esempio come promotori di uno stile di vita responsabile e consapevole”, conclude Benoit Bronckart, sottolineando gli ambiziosi obiettivi globali relativamente allo Smart Drinking e alla Sustainability del Gruppo (https://www.ab-inbev.com/).