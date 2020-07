Aboca Edizioni presenta il libro - BYE BYE PLASTICA, Come ridurre l’inquinamento in un giorno

Invertiamo la rotta, rinunciamo alla plastica ora! I nostri oceani ci ringrazieranno. Soffocare. Morire di fame. Avvelenare. Questo è ciò che la plastica sta facendo all’ambiente marino. I nostri oceani stanno affrontando un disastro ambientale, tuttavia, attuando dei semplici cambiamenti nella nostra routine quotidiana, potremmo davvero invertire la rotta.

Bye bye plastica ci insegnerà tutto quello che dobbiamo sapere per ridurre l’uso della plastica nella vita di tutti i giorni. Ci accompagnerà durante l’intero corso di una giornata dandoci i consigli giusti per eliminare la plastica non necessaria ogni volta che se ne presenterà l’occasione. Dal momento in cui ci svegliamo no a quando ci prepariamo per andare a letto, impareremo quanto può essere facile usare cosmetici o consumare pasti senza plastica, cambiare le nostre abitudini di acquisto o riflettere sull’uso che facciamo degli oggetti di plastica al lavoro.

Ma soprattutto ci renderemo conto come un minimo cambiamento nel nostro stile di vita possa portare a un grande cambiamento per il futuro del pianeta.



La Marine Conservation Society è la più importante associazione bene ca per la salvaguardia dei mari del Regno Unito. Si occupa di educare e ispirare le persone affinché cambino abitudini, opinioni e preconcetti, al fine di preservare gli oceani per le generazioni future.



“Questo libro non si rivolge solo ai puristi dell’ecologia, ma darà a tutti consigli pratici per la salvaguardia degli oceani, utili anche per risparmiare.”



The Indipendent

