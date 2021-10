Abu Dhabi Culinary Season: in arrivo un’esperienza da acquolina in bocca in tutto l’Emirato

La capitale degli EAU, con il suo principale festival gastronomico, farà da cornice alla cerimonia inaugurale per l’elezione dei migliori 50 ristoranti di Medio Oriente e Nord Africa L’iniziativa intende promuovere l’eccellenza gastronomica dell’Emirato grazie a una varietà di concept alimentari innovativi

Il Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha annunciato il ritorno nella capitale di Abu Dhabi Culinary Season, l’iniziativa che dedica ogni anno sei settimane all’innovazione in cucina, deliziando i palati dei visitatori. Sipario alzato dal 18 ottobre al 9 dicembre.



Questa terza edizione di Abu Dhabi Culinary Season ospiterà la cerimonia inaugurale del MENA’s 50 Best Restaurants, riconfermando Abu Dhabi come una delle principali mete culinarie globali.



Con l’imminente apertura della nuova stagione, Abu Dhaby Culinary, la piattaforma realizzata da DCT Abu Dhabi e dedicata al settore food, prosegue nella sua missione di rendere l’Emirato una delle principali mete gastronomiche internazionali, con uno straordinario programma di eventi unici e diversificati a tema food.



Abu Dhabi Culinary Season 2021 – dopo l’incredibile successo riscosso l’anno scorso – offre anche un “antipasto”: l’innovativa serie Food Forward, che riproporrà per quattro giorni locali intriganti ed esperienze gastronomiche esclusive, dal 19 al 23 ottobre. La manifestazione prevede più avanti anche una terza serie di Food Forward, in cui rinomati gourmand e talenti culinari da tutto il mondo, come Anthony Demetre e lo Chef Faisal Naser, la arricchiranno con il loro tocco internazionale e le loro abilità culinarie, assicurando ai visitatori un'esperienza indimenticabile nell’iconico Emirates Palace.



Anche quest’anno, nel corso della manifestazione non mancherà Chef’s Table, il popolarissimo appuntamento che ritornerà più grande che mai per continuare ad arricchire e promuovere l'ecosistema culinario locale dell’Emirato. In tale occasione, dal 25 ottobre al 27 novembre, venti dei migliori ristoranti della città serviranno menù esclusivi composti da numerose portate, proponendo intrattenimento, masterclass e collaborazioni con chef degli Emirati e non solo. Tra i ristoranti partecipanti LPM, Coya, Villa Toscana, Hakkasan, Buddha Bar e Beirut Sur Mer.



Abu Dhabi Culinary Season celebrerà anche la varietà gastronomica dell’Emirato con il lancio di concept molto amati, quali Paradiso, Bushra e Akiba Dori per citarne alcuni, situati nel nuovo sviluppo della baia di Yas sull’omonima isola, cuore del divertimento e del tempo libero della città.



In altri spazi, la collaborazione con rinomati talenti culinari locali farà da vetrina al sempre più vasto panorama dell’alta cucina di tutto l’Emirato, e una partnership esclusiva con Gaggenau renderà omaggio agli artigiani locali, tessendo legami fra tradizione, lusso e abilità culinarie presso il Louvre Abu Dhabi con The Craftmanship Dinner.



Tra gli altri eventi di spicco di Abu Dhabi Culinary Season, il tè delle cinque a tema circense all’Hotel Conrad Abu Dhabi Etihad Towers dal 1° novembre al 30 gennaio, nonché svariate e straordinarie promozioni culinarie in tutta la città.



“Dopo due anni di evoluzione e crescita, questa edizione di Abu Dhabi Culinary Season promette di consolidare lo status di Abu Dhabi quale meta imperdibile per i “gastronomadi” di tutto il mondo, sostenendo le attività locali, attirando clienti e generando ricavi, contribuendo così al successo generale dell’emirato nel settore turistico”, ha aggiunto Al Shaiba.



Abu Dhabi Culinary



Abu Dhabi Culinary è stata ideata dal Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) con l’obiettivo di puntare i riflettori su Abu Dhabi come meta gastronomica globale caratterizzata da un panorama culinario unico dal punto di vista culturale e in espansione.



Il dipartimento opera per mettere in luce la varietà cosmopolita dei più grandi talenti culinari promuovendo l’eclettica offerta F&B di Abu Dhabi attraverso eventi come Chef’s Table, Food Forward e Nomad Dining, solo per citarne alcuni. E non si può non sottolineare la variegata serie di esperienze gastronomiche e cene interattive in programma per il 2021, per cui sono implementate rigide misure di sicurezza in tutto l’emirato.



Nell’ambito della sua mission di sviluppo continuo dell'ecosistema ricettivo dell’emirato, Abu Dhabi Culinary ha realizzato e continua a sviluppare un programma F&B annuale che aumenti l’attrattiva della città nella popolazione locale e nei turisti. Rispecchiando il più ampio incontro tra gli influssi della tradizione araba e una modernità cosmopolita, Abu Dhabi Culinary offre un programma di eventi esclusivi ispirati al food, oltre a campagne a tema gastronomico ed eventi più ristretti rivolti alle community, costellando di appuntamenti F&B tutto il calendario annuale delle manifestazioni dell’emirato, così da dare il massimo impulso ad Abu Dhabi Culinary Season, il festival annuale di sei settimane, che riaprirà le porte nell’autunno 2021.



Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi:



Il Dipartimento della Cultura e del Turismo - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) guida la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo della città, alimentandone il progresso economico e aiutandola a raggiungere le più grandi ambizioni a livello globale. Lavorando in collaborazione con le organizzazioni che definiscono l'Emirato come una delle principali destinazioni internazionali, DCT Abu Dhabi punta ad unire l'intero ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell'Emirato, coordinare sforzi e investimenti, fornire soluzioni innovative e utilizzare i migliori strumenti, le politiche e i sistemi a sostegno delle industrie della cultura e del turismo.



La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla comunità, dal patrimonio e dal paesaggio dell'Emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze senza pari, rappresentato dalle sue tradizioni viventi di ospitalità, iniziative pionieristiche e pensiero creativo.