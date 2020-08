"Concedetevi nella lettura, il tempo giusto per ogni episodio, non correte, ma piuttosto soffermatevi a cercare nel vostro immaginario i colori e i profumi che la scrittura vi regalerà. In queste storie ci sono colori forti e odori di fatica, di rabbia e goduta soddisfazione. " Paolo Bertholier per "Confessioni al ristorante"

Benvenuti nel nostro ristorante. Un locale insolito, dove verranno servite in un ipotetico confessionale, tante storie, vicende vere, raccontate da personaggi autentici, con nomi di battesimo pescati a caso e città volutamente mischiate, tanto per proteggere la privacy dei narratori. Leggerete di mancate aspettative, rinunce, sacrifici, vite giocose, passioni forti, personaggi bizzarri, talvolta buoni, disonesti commercianti, professionisti, bruciapadelle, cucinieri, mestieranti, dilettanti e clienti traghettati nell’articolato “mondo della ristorazione”. Persone che nel rappresentare se stessi, rappresentano il mondo che si vive. L’ironia, con cui volutamente, le confessioni sono state impiattate, è spesso pungente, come la vita vissuta ed è l’unico fil rouge che lega queste storie di vita autentica, oltre alla collocazione temporale, ovvero quella attuale, dall’avvento dell’Euro, dalla crisi economica sino ad oggi. Vi innamorerete di queste stramberie, un po’ contorte, singolari, strampalate che non sono uscite dalla fantasia e dalla penna della narratrice, ma partorite dalla realtà quotidiana di questo presente. Accomodatevi, il pranzo è servito. Sarà come aprire un vaso di Pandora, senza rischio, però. Il romanzo, scritto da Wilma Zanelli, in formato Ebook e paper book, è disponibile su Amazon.