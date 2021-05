Acea Run Rome The Marathon, la Stracittadina Fun Race si può correre in tutta Italia

Riconquistare la libertà e colorare i parchi di giallo con la t-shirt in regalo. Da tutta Italia si potrà partecipare alla Fun Race abbinata all’Acea Run Rome The Marathon. Due i giorni a disposizione, sabato 18 e domenica 19 settembre

ROMA – In tutta Italia, oltre che a Roma, si potrà partecipare sabato 18 e domenica 19 Settembre alla FUN RACE, la Stracittadina da 5km abbinata all’Acea Run Rome The Marathon. Un evento innovativo e che strizza l’occhio alla sicurezza sanitaria, ma che può diventare un motivo di orgoglio e di riscatto per tutti.



OVUNQUE - La Fun Race è classicamente chiamata ‘la stracittadina di Roma’, una vera istituzione, un rito da 50mila persone che vi partecipano ogni anno, ma quest’anno è speciale perché stiamo finalmente vivendo il ritorno alla normalità. Rispetto al passato abbiamo il vantaggio di aver imparato a fare tanto anche nei posti a noi vicini, quindi la grande novità è che si potrà partecipare da ovunque ci si trovi, quello che conta è la distanza da percorrere che è di soli 5km, a portata di tutti. Inclusività è la parola chiave, si potrà correre o camminare e in qualsiasi luogo, lasciando a casa i brutti pensieri e i problemi e pensare solo a benessere, amicizia e divertimento.



LA MAGLIA GIALLA IN REGALO – Corsa e mente possono andare insieme e fare magie, si potrebbero ad esempio chiudere gli occhi per qualche secondo e immaginare una scia gialla che corre lungo tutta l’Italia, sulle ciclabili, nei parchi, in tutti gli spazi all’aperto. Una community immensa di cui far parte e di cui si è un runner fondamentale. Il gruppo è la forza, il distanti ma uniti, l’individualità per diventare belli, luminosi, forti, fieri. Questa è la Stracittadina Fun Race da 5km, innovativa e sicura, dove ogni partecipante avrà il pettorale con il suo esclusivo numero, la medaglia da onorare e la maglia tecnica ‘gialla’ firmata da Joma, gadgets che verranno recapitati in tutta Italia entro pochi giorni dall’iscrizione. Con la fantasia, con la libertà e con la leggerezza che contraddistingue i runner, si potrebbe chiamarla anche ‘Yellow Fun Race”. Perché sarà un’onda gialla in grande stile. Yellow, sì: gialla, come il sole, come la vita, il calore, l’energia.



IN SICUREZZA – La Stracittadina Fun Race sarà un evento sicuro per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Covid19, perché si può correre dove, come, quando e con chi si vuole, nessun possibile assembramento. Tutto questo non impedirà il divertimento e il coinvolgimento e sarà il momento di riappropriarsi del verde, dell’aria pura, degli spazi aperti, perché con la tua Stracittadina Fun Race tutti i parchi, i giardini, le ciclopedonali diverranno l’itinerario ideale dove dar sfogo alla propria passione per 5km. A breve inoltre Acea Run Rome The Marathon suggeriranno anche dei percorsi speciali dove correre e fare sport, in particolare per la città di Roma e nel Lazio, ma anche in altre città.



PER TUTTI - La Stracittadina Fun Race è life-style, è moda, è conquistare le città e gli spazi più verdi e più belli per un giorno. Tutti possono partecipare, dagli 0 ai 99 anni, è una corsa non competitiva ad accesso libero, senza bisogno di alcun certificato medico agonistico o tesseramento federale, nata per divertire e divertirsi, per rendere grande e molto più unita tutta Italia. Il potere dello sport, il potere di un grande evento come l’Acea Run Rome The Marathon.



SOLIDARIETA’ – La Stracittadina Fun Race ha una forte anima solidale, come sempre nella storia di questo evento fondamentale l’impegno e la collaborazione di CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato) che organizzerà una nuova edizione di Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day, la grande manifestazione dedicata al volontariato. Previste diverse iniziative legate ai Parchi di Roma, dove saranno presenti le associazioni del territorio, ma non solo, perché quest’anno la solidarietà si allargherà a tutta Italia. Una partnership che continua nel tempo a parlare di beneficenza e volontariato grazie alla collaborazione attiva di tante associazioni aderenti attive sul territorio.



Per tutte le organizzazioni non profit interessate questo si traduce in un'occasione di raccolta fondi perché grazie al Charity Program della Stracittadina le associazioni possono raccogliere le iscrizioni e trattenere parte del ricavato per le loro attività.



ISCRIZIONI – Anche i partecipanti della Stracittadina Fun Race potranno avere la medaglia, ma attenzione perché è riservata alle prime 3mila persone che si registreranno. I pettorali della Fun Race possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale dell'evento con prezzi che variano. I ragazzi (0-8 anni) possono acquistare al costo di 3,00 euro, gli Adulti (dagli 8 anni in su) € 12,00 che comprende pettorale, pacco gara ed eventualmente la medaglia. E’ possibile anche registrarsi come ‘Gruppo’, perché l’unione fa la forza. In questo caso il Gruppo da minimo 4 persone (over 14 anni) ha un costo di € 40,00 comprensivo di pettorale, pacco gara e medaglia (se prevista). Chiusura registrazioni il 17/09/2021 per chi desidera ritirare pettorale e pacco gara presso il villaggio Expo della Run Rome The Marathon, mentre sono anticipate al 12/09/2021 per le iscrizioni con consegna a domicilio al costo di € 5,00 a pacco gara o € 10,00 per 4 pacchi gara (iscrizione di gruppo). Importante: nei giorni venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021 non saranno accettate iscrizioni online ma solo presso il villaggio Expo, mentre non sarà possibile ritirare il pacco gara domenica 19 settembre 2021.



ERI ISCRITTO ALL’EDIZIONE 2020? FAI COSI’ - Tutti gli atleti iscritti all'edizione 2020 dell'evento, che non si è potuta disputare a causa dell'emergenza sanitaria, potranno convertire la loro iscrizione all'edizione 2021 gratuitamente entro il 30/06/2021 oppure al costo di € 5,00 a persona dal 01/07/2020 al 10/09/2021*. In alternativa, entro la data del 01/06/2021 gratuitamente, gli atleti iscritti all'edizione 2020, potranno richiedere la conversione della loro iscrizione all'edizione 2022. Tutte le persone iscritte all'edizione 2020 riceveranno via e-mail una comunicazione con le indicazioni per confermare la propria iscrizione nel 2021 o posticiparla sino all'edizione 2022.*Costo legato a spese di gestione dell'evento



Negli anni scorsi il record è stato di 50 mila presenze, la Stracittadina più partecipata al mondo, perché a Roma tutto diventa grande. Ora è per tutta Italia.



Iscrizioni sul sito https://www.runromethemarathon.com/