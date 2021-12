ACNE porta l’arte di Lucamaleonte a Testaccio

Grazie a ReStart, lo street artist romano Lucamaleonte ha realizzato un murales su una delle facciate di ingresso del Mercato Testaccio. L’opera racconta l’idea di ripartenza della comunità locale grazie alle voci dei proprietari delle attività coinvolte, reinterpretando l’identità storica del quartiere attraverso la storia del Monte dei Cocci.

Così la creatività può far ripartire le attività del quartiere di Roma

Grazie a ReStart, lo street artist romano Lucamaleonte ha realizzato un murales su una delle facciate di ingresso del Mercato Testaccio. L’opera racconta l’idea di ripartenza della comunità locale grazie alle voci dei proprietari delle attività coinvolte, reinterpretando l’identità storica del quartiere attraverso la storia del Monte dei Cocci.

Roma, 20 dicembre 2021 – Riportare la creatività a Testaccio e far ripartire le piccole attività che più hanno sofferto a causa della pandemia: è questo l’obiettivo di ReStart, l’iniziativa di ACNE, il creative collective della famiglia Deloitte che, dopo il successo ottenuto a Milano, ora è pronto a ripartire anche da Roma. Per questa edizione capitolina, ACNE ha scelto di collaborare con Lucamaleonte, noto street artist della Capitale, che ha realizzato un murales in 8 pannelli all’ingresso del Mercato Testaccio in Via Franklin, 12.

«ReStart è un’iniziativa che nasce dalla voglia di usare il potere della creatività per supportare due categorie che hanno sofferto durante l’ultimo anno e mezzo – gli artisti emergenti e le piccole attività commerciali – trasformando il loro incontro in un’occasione di rinascita e ripartenza», spiega Andrea Laurenza, responsabile ACNE per l’Italia. «Con ReStart uniamo creatività, cultura e design per accompagnare il quartiere Testaccio in un percorso sostenibile di rilancio. Si tratta di un progetto che vede l’arte al servizio della comunità territoriale, per generare valore condiviso e contribuire alla ripartenza in numerosi ambiti come arte, cultura, benessere, inclusione e rigenerazione urbana», continua il responsabile ACNE per l’Italia.

L’opera dedicata a Testaccio prende spunto proprio dalla storia di questo quartiere, un tempo conosciuto come “Monte dei Cocci” (dal latino mons testaceus, cioè "monte fatto di cocci”), perché nato dall’accumulo di numerosi strati di cocci di oltre 53 milioni di anfore in terracotta. Così il murales di Lucamaleonte vuole ricomporre i “cocci” di questo momento storico per creare qualcosa di nuovo, raffigurando un’anfora che è un collage di sei diversi frammenti, ognuno ispirato alle parole dei negozianti, alla loro idea di futuro e ripartenza.

A ogni negozio verrà poi consegnata una stampa che raffigurerà la sezione del murales dedicata alla loro realtà. Le stampe, in edizione limitata, saranno offerte in omaggio a coloro che per primi effettueranno un acquisto dal 16 al 21 dicembre 2021. L’obiettivo è quello di spingere il pubblico a tornare a vivere il quartiere: solo acquistando tutti i pezzi nei negozi protagonisti sarà possibile ricostruire l’intera opera e sostenere la ripartenza di Testaccio.

«Il senso di identità e di appartenenza in questa area di Roma è unico e con il progetto di ACNE», conclude Laurenza, «vogliamo restituire valore alla comunità in cui operiamo, partendo dai quartieri più rappresentativi delle città in cui abbiamo una sede. Quello che ci auguriamo è che ReStart non rimanga un’iniziativa isolata, ma che possa ispirare tutte le aziende che condividono i nostri valori e che hanno voglia di supportare le piccole comunità locali che li ospitano. Per questo consideriamo ReStart una piattaforma aperta e condivisa, a disposizione di chi vuole fare parte di un progetto che abbia un impatto sociale, locale e culturale».



ACNE

ACNE è un creative collective nato nel 1996 ed entrato nella famiglia Deloitte nel 2017 per riunire sotto lo stesso tetto creatività e consulenza.

La nostra vision: Creativity for changing business.

ACNE crede che i grandi brand siano costruiti combinando Arte e Scienza. Emozione e Razionalità. Design e Dati. Passioni e Tecnologia. Creatività e Business. ACNE e Deloitte.

Il nostro team miscela questi elementi per sviluppare progetti di comunicazione unici, premiati con oltre 400 award. Idee efficaci, produzioni curate nei minimi dettagli e processi agili al servizio dei nostri clienti, per ripensare il marketing, reagire efficacemente ai veloci cambiamenti culturali e raggiungere i consumatori con nuove vie.

http://acnemilan.com/

L’artista

Lucamaleonte (link IG) nasce nel 1983 a Roma, dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici.

Realizza le sue opere principalmente usando forme naturali, animali e piante che racchiudono un mondo simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose esposizioni collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.

Oltre alla produzione di arte pubblica con interventi mirati e ragionati, ha incrementato l'attività da illustratore e pittore, collabora con diversi brand, dall'alta gioielleria all'abbigliamento sportivo, e partecipa a progetti editoriali con LaTerza, L'Espresso, Sperling & Kupfer, Gorilla Sapiens Edizioni, Big Sur.



Gli small business coinvolti

Le Bambole - https://www.lebambole-testaccio.it/

Cinema Greenwich - https://www.multisalagreenwichroma.com/select_cinema?mandatory=true

Macelleria Boattini Alfredo

Oreficeria Collalti - https://collaltidario.com/

Archegonia - https://archegonia.com/

Emporio delle Spezie - https://www.emporiodellespezie.it/