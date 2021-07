Un nuovo statuto per l’impresa elbana che aggiunge finalità di beneficio comune agli scopi aziendali A vele spiegate verso un nuovo approdo: Acqua dell’Elba diventa Società Benefit. Un impegno preciso per generare un impatto positivo oltre che per i soci azionisti, anche per tutti gli stakeholders dell’impresa: dipendenti e collaboratori, fornitori e clienti, comunità locale, territorio e ambiente.

Un modo nuovo di intendere il ruolo dell’azienda nella società poiché oltre al perseguimento degli obiettivi economici, Acqua dell’Elba si assumerà responsabilità dirette e obbligazioni concrete per creare valore per l’ambiente e la società.



L’obiettivo è quello di contribuire a costruire un nuovo modello di società, più equo e attento alle esigenze degli esseri umani e dell’ambiente.



La trasformazione in Società Benefit è l’evoluzione di un impegno che prosegue da tempo e che ha visto l’azienda elbana promotrice di molteplici iniziative. Tra queste, SEIF – Sea Essence International Festival, riprenderà proprio a giorni. Il primo festival dedicato alla tutela e alla promozione del mare e della sua essenza inaugurerà infatti la sua terza edizione il 30 giugno, con una 3 giorni ricca di eventi.



Mercoledì 30 sarà dedicato a “La sostenibilità dal basso" : come una comunità interpreta la sostenibilità e la desidera applicata su sé stessa. Il caso Elba 2035 (il progetto di ascolto ed ingaggio del territorio volto ad avviare progettualità specifiche per rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035). Momento centrale sarà la presentazione del primo Manifesto per la sostenibilità dell’Isola d’Elba (Centro Culturale De Laugier di Portoferraio, ore 16-18, diretta streaming su www.seaessence.eu). Incontro questo introdotto da GAT – Gestione Associata del Turismo Isola d’Elba, moderato da EY, e nel corso del quale i 45 stakeholder partecipanti ai 3 tavoli di lavoro - tenuti tra ottobre 2020 e marzo 2021 sui temi più rilevanti per rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035 (L’equilibrio tra essere umano e natura fra 15 anni: quali aspettative e quali percorsi; Il turismo sostenibile oggi e fra 15 anni: esempi dall’Isola d’Elba e non solo; Identità, cultura e lifestyle: pilastri su cui costruire la sostenibilità di domani) -, saranno invitati a parlare e firmare pubblicamente il documento.



Giovedì 1 Luglio si discuterà invece de “La bellezza del mare: come preservarla e valorizzarla. Stato dei mari 2021 e prospettive per il futuro”. Anche in questo caso il momento più importante sarà dalle 16 alle 18 quando, nella sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, si terrà un incontro tra l’incontro dal titolo: “Elba Isola Smart e la transizione ecologica in mare”. A discutere saranno: Giampiero Sammuri, presidente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Marida Bessi, Sindaco dell’Isola di Capraia e presidente della Provincia di Livorno, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità, Giovanni Basciano, presidente di AGCI Pesca - Sicilia (in collegamento), Emiliano Giacalone, presidente della Cooperativa pescatori Isole Egadi (in collegamento), Umberto Mazzantini, responsabile nazionale Isole Minori, e la prof.ssa Maria Cristina Fossi dell’Università di Siena .



Venerdì 2 luglio sarà infine dedicato al tema “Arte e Media al servizio della sostenibilità: il ruolo di arte e cultura nella promozione e costruzione di un immaginario collettivo positivo associato alla sostenibilità del mare”. Anche in questa giornata il momento topico sarà tra le 16 e le 18, quando, presso la sede dell’Università IULM, si terrà l’incontro: La bellezza del mare narrata attraverso la Cultura, i Media e l’Arte. Il loro ruolo nella costruzione di un immaginario collettivo positivo per la tutela e la promozione del mare e della sua bellezza. E, più in generale, della sostenibilità.



Media partner dell’evento è RAI Radio 2, che offrirà una importante copertura editoriale della manifestazione, in particolare tramite la sua storica trasmissione “Caterpillar”, nella quale si effettueranno collegamenti in diretta con i protagonisti del Festival. Tutti gli appuntamenti verranno inoltre trasmessi in diretta sul portale di SEIF – www.seaessence.eu.