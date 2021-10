Acqua Frasassi lancia il contest crea la mascotte per il progetto frasassi re.park in collaborazione con ACCA Academy di Jesi

Studenti del terzo anno ed ex studenti hanno tempo fino al 31 ottobre 2021 per iscriversi al concorso per creare il personaggio che parlerà ai bambini di economia circolare: una delle iniziative del progetto Frasassi Re.Friends

È profondo l’attaccamento di ACQUA FRASASSI al proprio territorio, le Marche, dove nasce e scorre arricchendosi di preziosi minerali e micro elementi con caratteristiche di equilibrio che la rendono ideale per l’idratazione di tutti, a tutte le età.



Un sentimento che è una filosofia e una strategia insieme, perché, come dichiarato esplicitamente sull’etichetta della bottiglia da 0,5 litri in rPET, con il 50% in plastica riciclata e riciclabile al 100%, ACQUA FRASASSI pensa al futuro, responsabilmente.



Un impegno che porta il brand a mettere in atto molteplici iniziative per innovare promuovendo uno sviluppo sostenibile, ponendo sempre al centro la persona, la cultura e la qualità della vita.

Come l’ampio progetto Frasassi ReFriends, circolo virtuoso che affronta tematiche ambientali a tutto tondo, definito in 8 punti: 1#Re.Pet - Bottiglia in materiale 50% riciclato/100% riciclabile; 2#Re.spect - Rispetto per la natura; 3#Re.duce - Riduzione dei consumi; 4#Re.use - Riutilizzo della plastica nel massimo consentito dalla legge; 5#Re.educate - Informare e invitare al riciclo; 6#Re.clean – Supporto a progetti di salvaguardia del territorio; 7#Re.cycle - Tutti gli elementi che compongono il packaging sono riciclabili 100%; 8#Re.park – Gestione di Frasassi Park, area giochi in plastica riciclata destinata a tutta la comunità.



In particolare il progetto Re.park è dedicato ai bambini, per trasmettere loro i concetti di economia circolare, riciclo, ambiente e biodiversità: un parco giochi con giochi in plastica riciclata capace di coniugare momento ludico e momento educativo.

Da qui deriva l’oggetto del contest che ACQUA FRASASSI lancia in collaborazione con ACCA Academy - Accademia di Comics, Creatività e Arti Visive di Jesi: l’ideazione e la realizzazione di una mascotte Re.Friend=Amico della Responsabilità che diventi il simbolo di Frasassi Park, legato al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, un personaggio reale o di fantasia, animale, umano o antropomorfo che sappia creare empatia con i bambini e susciti la loro curiosità.



La partecipazione al contest è gratuita e riservata agli studenti del terzo anno e agli ex studenti di ACCA Academy, che hanno tempo fino al 31 ottobre 2021 per iscriversi, scaricando il modulo dal sito acca.academy, dove si può consultare anche il regolamento nel dettaglio, e inviandolo compilato a mascotte.frasassi@togni.it.

Gli elaborati dovranno pervenire in formato digitale allo stesso indirizzo entro e non oltre il 21 dicembre 2021, per essere valutati da una giuria composta da membri del Gruppo Togni S.P.A. e di ACCA Academy.

I risultati verranno pubblicati sul sito internet www.acquafrasassi.it entro il giorno 31/01/2022.



Al vincitore del primo premio sarà assegnato un compenso in denaro di € 2.000,00, e una fornitura di ACQUA FRASASSI.

La giuria selezionerà inoltre altri 3 “classificati meritevoli” che a loro volta riceveranno in omaggio una fornitura di ACQUA FRASASSI.



