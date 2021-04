Acqua Vitasnella presenta la nuova linfa INTEGRA ideale per reintegrare i minerali e le vitamine del gruppo B necessari durante la giornata

Dopo la drenante, la depurativa e le detox, INTEGRA è l’ultima arrivata nella famiglia Le Linfe, una gamma di acque funzionali che uniscono la leggerezza di Acqua Vitasnella a preziose virtù benefiche, senza calorie e senza zuccheri.

Acqua Vitasnella, brand di Ferrarelle SpA, presenta l’acqua funzionale Integra al sapore di mela e mandorla, l’unione perfetta di energia e depurazione che unisce i benefici dell’acqua oligominerale, nota per il suo effetto diuretico, a quelli di Magnesio, Potassio, Calcio e Zinco e delle vitamine B3, B6 e B12, senza calorie e senza zuccheri. Integra è pensata per tutti coloro che prestano profonda attenzione al proprio corpo a 360 gradi e che vogliono ricaricarsi senza rinunciare al gusto e al benessere; ideale per vegani, celiaci ed intolleranti al lattosio, Integra è l’ultima arrivata nella linea di acque funzionali Le Linfe ed è disponibile nel pratico formato da 500ml in PET nei punti vendita della grande distribuzione, da portare comodamente con sé.



“Siamo molto felici di poter offrire ai consumatori Integra, un’acqua funzionale innovativa e completa” commenta Gabriele Monda – Head of Marketing di Ferrarelle “Questo prodotto si inserisce all’interno della nostra gamma Le Linfe, pensata per affiancare chi è in cerca di prodotti adatti ad uno stile di vita sano e attenti alla cura del proprio benessere”.



Magnesio e Potassio contribuiscono al benessere di muscoli, ossa e mente, mentre Calcio e Zinco contribuiscono, rispettivamente, al corretto rendimento energetico del proprio metabolismo e al giusto funzionamento del sistema immunitario. L’azione combinata delle vitamine B3, B6 e B12 aiuta a ridurre il senso di stanchezza e fatica, rappresentando una vera e propria carica di energia.

Acqua Vitasnella fonda la sua filosofia sul concetto Tu Al Meglio, un invito a costruire un proprio modello di bellezza e benessere. Grazie a Tu Al Meglio, Acqua Vitasnella unisce al benessere fisico - ottenuto grazie all’azione della sua acqua che aiuta il corpo ad eliminare le tossine in eccesso - la promozione di una piattaforma di benessere a 360°. All’interno della gamma Le Linfe, oltre ad Integra, sono disponibili le referenze Depurativa con aloe vera, Drenante con linfa di betulla, Reidratante con acqua di cocco, Detox con limone, zenzero e menta e Detox con finocchi, mirtillo e melograno.



Ferrarelle SpA

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque minerali ed è proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina, che imbottiglia presso i suoi due stabilimenti di Darfo Boario Terme (BS) e Riardo (CE) e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. La società è in espansione anche all’estero e con Ferrarelle e Natía è in distribuzione in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Israele, Giappone, Hong Kong, Taiwan. Da agosto 2017 il gruppo è inoltre proprietario di Amedei, azienda italiana di produzione di cioccolato d’alta gamma e dello stabilimento di Pontedera (PI). Nel 2018 l’azienda ha aperto lo stabilimento di Presenzano (CE) per il riciclo e la produzione di PET riciclato, un investimento legato alla filosofia dell’azienda per un mondo ad Impatto-1, dove viene riciclato più di quanto viene immesso nell’ambiente. All’interno del Parco Naturale delle Sorgenti di Riardo l’azienda ha recupero anche la Masseria delle Sorgenti dove vengono seguite metodiche dell'agri-coltura biologica di conversione.