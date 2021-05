Acquabella presenta il nuovo 3D Planner

Un tool digitale e interattivo per progettare il proprio ambiente bagno

Dopo la presentazione dello straordinario showroom virtuale, Acquabella amplia i suoi servizi digitali con il nuovo 3D Planner, un innovativo strumento interattivo che permette di progettare e personalizzare l’ambiente bagno secondo i propri desideri. Accessibile dalla sezione “Zona Interattiva” del sito web aziendale www.acquabella.com/it, il nuovo 3D Planner presenta un’interfaccia semplice e intuitiva con funzioni utili per una progettazione estremamente realistica degli spazi.



Una volta definite le misure della stanza, l’utente può iniziare a organizzare l’ambiente bagno, distribuendo porte, finestre, pareti o altri elementi strutturali, per poi procedere con la scelta di colori, pavimenti e piastrelle che danno forma allo stile dello spazio. Elaborato il progetto, arriva finalmente il momento di inserire i prodotti Acquabella, a scelta tra i modelli di piatti doccia, lavabi, piani lavabo e vasche da bagno, personalizzabili nelle dimensioni e nei colori Standard, Naturally Made e della cartella RAL/NCS.



Inoltre, per una visione di insieme più completa, il 3D Planner fornisce una galleria di altri elementi “accessori”, come radiatori, portarotolo e sanitari.



A progetto ultimato, è possibile posizionare la telecamera in diverse angolazioni per osservare la stanza da ogni prospettiva, e persino “entrare” virtualmente nello spazio per avere una percezione concreta di quello che sarà il nuovo bagno Acquabella. Infine, l’utente può inviare il progetto al suo indirizzo di posta elettronica, che verrà accompagnato da una lista dettagliata dei prodotti utilizzati e dal render della stanza.



In questa versione iniziale del nuovo 3D Planner, Acquabella mette a disposizione della sua clientela tutta la linea dei piatti doccia, ampliando nei prossimi mesi la gamma di prodotti fino a completare l'intero catalogo Acquabella e Acquawhite.



Acquabella



Con una storia che ha inizio quasi 30 anni fa a La Vall d’Uixó (Valencia), e che continua ancora oggi con una presenza in oltre 40 Paesi del mondo, Acquabella è un brand spagnolo, leader nella progettazione di prodotti per l’ambiente bagno. Piatti doccia, vasche da bagno, piani lavabo, lavabi free standing e da appoggio, pannelli, mobili contenitori e colonne idromassaggio, sono realizzati solo con materiali innovativi ed estremamente resistenti.



Alle texture ad alta definizione, la cura dei dettagli, l’attenzione al design e alle tendenze contemporanee, Acquabella affianca un costante impegno nella ricerca di soluzioni personalizzate. L’approccio custom-made, orientato alla realizzazione dei desideri di una clientela sempre più esigente, fa di Acquabella un’azienda flessibile e versatile, in grado di adattarsi a ogni tipologia di richiesta, anche la più ambiziosa.