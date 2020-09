Ad Argenta, mostra del pittore Giorgio Chiesi

"Del remare contro" è il titolo della personale dell'artista Giorgio Chiesi. Saranno esposte opere di 50 anni di attività.

Dall’11 settembre al 18 ottobre 2020 presso il Mercato centro culturale arte contemporanea di Argenta in piazza Marconi 1 saranno in mostra significative opere degli ultimi 50 anni di produzione di Giorgio Chiesi.

Artista di origini reggiane (Felina RE) trascorse la sua giovinezza artistica a Milano dove da fine degli anni ’70 fece parte dell’elite artistica milanese e italiana.

Amico di Gianfranco Ferroni, Giuseppe Migneco, Ibrahim Kodra, ebbe modo di conoscere e frequentare tutti gli artisti orbitanti su Milano, come Gianni Dova, Aligi Sassu, Ennio Morlotti, Bruno Cassinari, Ernesto Treccani. Orbitanti su Firenze come Antonio Bueno, Vinicio Berti e orbitanti su Roma come Renzo Vespignani, Ennio Calabria, Franco Mulas e Jose Ortega.



L’11 settembre alle ore 21 vi sarà l’inaugurazione presente l’artista con presentazione di Michele De Palo e testo critico di Clelia Antolini.



Questa personale rappresenta un importante evento in grado di evidenziare tra le migliori opere di 50 anni di attività artistica.



L’ingresso è libero e gli orari sono:

martedì e mercoledì 9-13

giovedì venerdì e sabato 9-13 15.30-18.30

domenica 15.30-18.30



Per la fiera di Argenta (12 e 13 settembre) apertura straordinaria 14-24



Mercato centro culturale arte contemporanea, piazza Marconi 1, Argenta (FE)

tel 800111760 0532-330276

r.rizzoli@comune.argenta.fe.it