Ad Ascoli e San Benedetto Il 6 aprile due camminate per la “Giornata mondiale dell’attività fisica”

ASCOLI PICENO - In occasione della “Giornata mondiale dell’attività fisica”, in programma il 6 aprile, i comitati provinciali dell’U.S. Acli delle Marche organizzano due camminate non competitiva che partiranno in contemporanea da Ascoli e San Benedetto. L’iniziativa è gratuita ed è finalizzata a promuovere stili di vita corretti tra i cittadini.



A San Benedetto del Tronto la camminata si svolgerà in Piazza Cristo Re, a Porto d’Ascoli, con partenza alle 21.



Ad Ascoli, invece, la partenza sarà data alle ore 21 in via Oristano 1. A seguire il gruppo dei podisti si dirigerà verso Piazza Arringo dove alle ore 21,15 è previsto un altro punto di partenza e l’incontro con una guida per effettuare una camminata che illustrerà un percorso di “Ascoli romana”.



Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito internet www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.