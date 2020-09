Ad Halloween, spensieratezza e divertimento (in sicurezza) per tutta la famiglia

Le migliori offerte e party di Halloween a prova di famiglia del Consorzio Italy Family Hotels

Mai come quest'anno Halloween, che cade sabato 31 ottobre, è l'occasione per una piccola, spensierata, fuga dalla quotidianità. Divertimento per i più piccoli, relax per mamma e papà e sicurezza, sono gli ingredienti della “pozione magica” di Italy Family Hotels, che mette d'accordo tutta la famiglia. Quando si parla di “fare festa” la Riviera Romagnola è sempre in prima fila e riserva offerte convenienti a “maghi e streghe” insieme a tanta animazione per i piccoli “apprendisti stregoni”.



Ad esempio il Blu Suite Hotel di Bellaria – Igea Marina (RN) ha organizzato “Halloween con Vampirina”, con la festa in maschera, in piscina attorno al grande falò e la premiazione della famiglia più “Vampirosa” il 31 ottobre. Il pacchetto per il soggiorno comprende 2 o 3 pernottamenti, golosa prima colazione a buffet ricca di prodotti freschi fatti in casa, angolo gluten free e prodotti biologici, cene a tema per gli adulti e cene per i bimbi con menu ad hoc da gustare con le tate al ristobimbo Lulù, golose merende pomeridiane, animazione bimbi con giochi e attività ricreative dalle 16 alle 21.30 (venerdi 30 e sabato 31 ottobre), accesso spa illimitato e spa kit (per adulti e ragazzi sopra i 16 anni), per la mamma massaggio di 30 minuti (drenante, relax o massaggio viso); canali Sky, Internet, parcheggio e Baby kit (spondine, passeggini, culle, fasciatoi e molto altro) gratuiti. Il costo totale per 2 adulti e 1 o 2 bambini fino a 6 anni è a partire da 369 euro per 2 notti, e da 509 euro per 3 notti. (Tel. 0541 332454, www.italyfamilyhotels.it).



All’Hotel Corallo, sul lungomare di Riccione (RN) chi trascorre “Halloween in Famiglia”, da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2020, con 3 pernottamenti avrà lo sconto del 10% sul totale del soggiorno. Per i piccoli ospiti come sorpresa un regalo “mostruoso” e la Candy Bag piena di dolcezze. Tanti plus anche per i genitori come il posto auto riservato nel garage privato, le consumazioni giornaliere dal frigo-bar, connessione Wireless in camera, un voucher per persona di 20 euro per trattamenti e massaggi (di almeno 50 minuti) e cancellazione gratuita: la prenotazione potrà essere annullata senza penali fino al giorno stesso dell’arrivo. Prezzi a partire da 98 euro per persona al giorno in all inclusive. Un bimbo fino a 10 anni soggiorna gratis in camera coi genitori e se è più grande ha lo sconto del 15%. Fratellini e sorelline fino ai 24 mesi soggiornano gratis anche loro, da 2 a 5 anni hanno il 40% di sconto, da 6 a 10 anni il 30% e dagli 11 anni in su, il 15%. (Tel. 0541 600807, www.italyfamilyhotels.it).



Anche all'Hotel Lungomare di Cesenatico (FC) l'offerta è “da paura”! Da venerdì 30 ottobre, oltre a godersi le celebrazioni di Halloween in hotel, si può assaporare la Romagna autentica alla sagra dedicata al pesce dell’Adriatico con show cooking, giochi di legno, gonfiabili e truccabimbi per un look spettrale, tra le vie del centro. In hotel aperitivo stregato del venerdì con “cocktail fatati e delizie al sapor tenebroso preparati con tocchi magici e cena mostruosa del sabato con specialità raccapriccianti”, prima colazione a buffet fino alle 16.30 con la formula Take Your Time®; transfer A/R dall’hotel al centro per partecipare alla sagra “Il pesce fa festa”, utilizzo area fitness al IV piano dell’hotel con vista panoramica sul mare e attrezzi Technogym, dalle ore 8 alle 21 e il 31 ottobre baby spa: dalle 9.30 alle 13.30, il centro benessere sarà riservato alle famiglie (max 15 persone). Dal 30 ottobre al 1° novembre 2020, prezzi a partire da 132 euro in camera basic doppia in formula mezza pensione. (Tel. 0547 680666, www.italyfamilyhotels.it). Benessere, coccole e relax sono le “parole magiche” dell'Hotel Mediterraneo Club di Bellaria Igea Marina (RN) che offre pernottamento e colazione a partire da 45 euro per persona al giorno e la possibilità di aggiungere il Pacchetto Wellness con accesso illimitato al centro benessere (aperto tutto il giorno) a 9,90 euro per persona al giorno o 19,90 euro per due giorni. Si può scegliere tra 4 tipologie di camere, ogni mattina colazione a buffet con un ampia varietà di leccornie dolci e salate, connessione internet Wi-Fi, nessuna tassa di soggiorno e sconti nei parchi tematici.



Infine si può scegliere la formula con il trattamento alla zucca magica per un relax totale. (Tel. 05411812865, www.italyfamilyhotels.it). Dal mare alla montagna il brivido ci guadagna... perché zucche intagliate, “mostruose” decorazioni e divertenti laboratori creativi danno il benvenuto a tutta la famiglia al Miramonti Gourmert & Spa di Frabosa Soprana (CN). In un’atmosfera festosa e allegra grandi e piccoli possono trascorrere un soggiorno da sogno ad un prezzo speciale comprensivo di animazione, relax e menu per buongustai. Prezzo a partire da 399 euro per due notti per tutta la famiglia (2 adulti e 1 o 2 bambini), inclusi cene e squisiti buffet a colazione. Inoltre un buono del valore di 20 euro per persona su un massaggio, trattamento o rituale alla Mspa (dalle 9 alle 15,30). (Tel. 0174 244533, www.italyfamilyhotels.it). Infine all’Adriana Family Hotel di Ledro (TN) vacanze “magiche” per grandi e piccini! Dal 30 ottobre al 1° novembre 2020 la proposta “Halloween da brivido” comprende soggiorno in mezza pensione All Inclusive, Halloween-Party con premiazione per il miglior costume, le tipiche zucche intagliate a forma di paurose maschere e tante decorazioni a tema per bambini, oltre ad avventurose escursioni autunnali per tutta la famiglia. 2 notti a partire da 134 euro a persona in Family Classic. I bambini da 0 a 2 anni pagano 14 euro al giorno, dai 2 agli 8 anni 19 euro e dagli 8 ai 12 anni 29 euro. Guest Card Trentino gratuita. La formula All Inclusive comprende tantissimi servizi tra cui: colazione, light lunch, merenda e cena, Mini & Kids Club, con un ricco e diversificato programma di divertimento, tutte le sere per i piccoli ospiti cena speciale con intrattenimento, uso gratuito di mountain bike (attrezzate anche con seggiolini) e delle biciclette per i più piccoli, sala giochi, Kindergarten e giochi in giardino, accesso gratuito al centro benessere con sauna, bagno turco, zona relax, e tanto altro. (Tel. 0464 591184, www.italyfamilyhotels.it)



