In occasione della "Settimana europea dello sport"

OSIMO – Dopo la pausa estiva riprenderà martedì 25 settembre il progetto “Salute in cammino” con la consueta camminata con partenza alle 21 da Piazza Boccolino davanti al municipio.

La partecipazione al progetto è gratuita e questo primo appuntamento dopo la pausa estiva è organizzato in occasione della “Settimana europea dello sport” all’interno della quale l’U.S. Acli ha realizzato l’iniziativa “Settimana dello sport sociale” col patrocinio e sostenuta dal Consiglio regionale delle Marche e dal Comune di Osimo.

“Si tratta – dice il capo progetto di “Salute in cammino” Giulio Lucidi – vice presidente regionale dell’U.S. Acli Marche – di una manifestazione voluta dalla Commissione Europea, per promuover la partecipazione sportiva e l’attività fisica nei Paesi membri dell’Unione”.

Proprio la promozione dell’attività fisica e i benefici del movimento per la salute dei cittadini sono gli argomenti su cui si intende attirare l’attenzione con il progetto “Salute in cammino”.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Onlus, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure le pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e “Salute in cammino” o il gruppo facebook “Salute in cammino Osimo”.