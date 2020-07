ADA.TFD: il software per la gestione delle consegne di Adawen

Le attività che offrono servizio di consegna a domicilio sono sempre di più. Negli ultimi mesi in special modo, l’emergenza sanitaria che ha investito l’intero paese ha reso il servizio di consegna a domicilio quasi obbligatorio per diverse attività. Il settore che indubbiamente ha dovuto più di tutti re-inventarsi è stato quello del food. Dopo questo boom, l’esigenza di un software per la gestione delle consegne diventa particolarmente marcata.

La vera sfida per un’azienda che effettua consegne è riuscire ad avere una corretta gestione degli ordini. Per l’economia di un’azienda, questa fase delle attività è molto delicata perché incide sulla soddisfazione dei clienti (e indirettamente su quella dei fornitori) che tramite l’ordine ricevono il servizio che hanno richiesto. Non basta più avere un prodotto o servizio di qualità ad un buon prezzo, la concorrenza si basa ormai sulla velocità e sulla precisione della consegna.

Nella gestione degli ordini rientrano quindi i seguenti aspetti fondamentali: la riduzione dei tempi per evadere gli ordini stessi, l’efficienza e il controllo dei documenti, oltre ad una serie di benefici diretti e indiretti, come ad esempio un nuovo acquisto di un cliente soddisfatto in passato che sarà spontaneamente promotore di un buon passaparola. La gestione degli ordini, delle fatture e a dei pagamenti regolari contribuirà anche a creare un buon rapporto con i fornitori: evadere correttamente un ordine permette di avere buoni incassi sia in fatto di numeri che di tempistiche, come pure una buona gestione della cassa consente di effettuare i pagamenti ai fornitori senza ritardi. Questo ci consentirà di ottenere agevolazioni e sconti nei futuri acquisti, ma anche attenzione in caso di emergenza o necessità.

Al fine di riuscire a gestire nel modo più ottimale possibile ordini e consegne, diventa fondamentale adottare un software per la gestione delle consegne. Di cosa si tratta? Il software per la gestione delle consegne è uno strumento che ti permette di automatizzare le operazioni di consegna a domicilio dei tuoi prodotti. Grazie a questi programmi gestionali ti sarà possibile migliorare l’efficienza operativa del tuo team, tracciare i tuoi fattorini, controllare in tempo reale l’andamento delle spedizioni, gestire differenti metodi di pagamento (contrassegno compreso) e ridurre i costi per la tua attività.



Adawen ha progettato e realizzato ADA.TFD, un software per la gestione delle consegne utilizzabile su tablet per semplificare la consegna delle merci e tenere sotto controllo i documenti di trasporto in modo comodo ed efficace. Si tratta di un sistema di gestione delle consegne intuibile e di facile utilizzo che porta non pochi vantaggi alle operazioni di consegna delle merci.



Uno degli innegabili vantaggi dell’utilizzo di ADA.TFD è la dematerializzazione dei documenti solitamente cartacei: bolle, fatture e documenti saranno archiviati all’interno del gestionale riducendo l’impatto ambientale della tua azienda. Ma non solo, con il software per la gestione delle consegne di Adawen, è possibile raccogliere tutti i dati essenziali per ottimizzare le attività giornaliere di distribuzione, consultare in qualsiasi momento le schede anagrafiche dei clienti, inserire eventuali annotazioni al momento della consegna e inviare documenti via e-mail ai clienti.