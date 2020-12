Addio a Henri Chenot, il “guru delle diete”

Si è spento dopo lunga malattia in una clinica di Lugano, all’età di 77 anni

Catalano di origine, ma francese di adozione, Chenot aveva costruito in Alto Adige la sua fortuna, prima a Villa Eden e poi l’Espace Henri Chenot, applicando un particolare metodo per riequilibrare la fisiologia dell'organismo, fondato sulla Biontologia.

Era considerato il nutrizionista dei vip, nonchè uno dei massimi esperti del mondo dell'alimentazione.



Nel suo Hotel Palace a Merano, ospitò molti vip del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche della politica, come Giulio Andreotti, Luciano Pavarotti, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Silvio Berlusconi, Renzo Rosso, Monica Bellucci, Irina Shayk, Francesco Totti con Ilary. Anche Lucio Dalla si affidava alle cure di Chenot, come Diego Maradona, che nel 2009 proprio durante un soggiorno di cure a Merano dovette consegnare alla Guardia di finanza i suoi amati orecchini di diamanti per una serie di guai con il fisco italiano.



Recentemente Chenot aveva dato l'addio a Merano per il trasferimento in Svizzera.



«Henri Chenot - si legge nel sito personale - nasce nel 1943. Studia Biologia presso il Centro di ricerche di Biologia Marina annesso alla Sorbona di Banyuls-Sur Mer, dimostrando interesse in particolare per l'antropologia, la filosofia e la medicina cinese (che studia per oltre dieci anni), così come per la psicologia bioenergetica e la naturopatia (i rimedi naturali per curare le malattie). Consegue un master, un dottorato in Psicologia e un dottorato "Honoris Causa" in Scienze Umane presso l'Università di Kensington.



Agli inizi degli anni '70 Henri Chenot crea il primo di una serie di laboratori di fitocosmesi e fitoterapia, mettendo a punto nuove tecniche di talassoterapia. Nello stesso periodo, come fondatore e presidente dell'Associazione Internazionale di Fitocosmesi, Chenot inizia a girare l'Europa per illustrare agli altri scienziati la propria idea di medicina preventiva e per sottolineare come certe scelte riguardanti lo stile di vita causino l'accumulo di tossine che a loro volta possono innescare malattie degenerative. Un approccio rivoluzionario alla salute e al benessere lo porta a sviluppare il nuovo concetto della Biontologia (la scienza del vivere) e il proprio metodo per riequilibrare la fisiologia dell'organismo, che viene praticato in tutti i centri Chenot come approccio terapeutico di base.



Henri Chenot è anche autore e ha pubblicato sette libri dedicati al benessere».



(ph: Ansa - web)