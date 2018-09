Affitti immobiliari, cresce il mercato in Italia

Affitti, in Italia crescono prezzi e richieste. Alle case in vendita a Taranto e provincia si registra anche qui un aumento delle locazioni.

Se avere una casa di proprietà rimane una soluzione sempre gradita per gli italiani, andare a vivere in affitto, invece, sta diventando una scelta primaria e non più una mera alternativa dettata da ragioni economico-sociali, e questo accade anche in Puglia, dove l’agenzia immobiliare a Taranto Cambio Casa propone interessanti soluzioni di locazione. Ne consegue che anche il mercato degli affitti risulta essere quindi molto redditizio.



Secondo il rapporto sugli affitti del marketplace immobiliare idealista, in Italia le richieste di affitto sono cresciute dello 0,7% nel primo trimestre 2018, con un prezzo medio di 8,6 euro al mq. Analizzando i dati su base regionale, scopriamo che a segnare le variazioni dei prezzi positive sono le regioni del sud, in particolare la Basilicata (+8,6%), Campania (+7,9%) e Molise (+6,6%); tra quelle che hanno invece registrato una flessione notevole ci sono la Liguria (-2,1%) e il suo capoluogo Genova (-6,7%), ma anche Marche (-2,2%) e Abruzzo (-3%). Lazio, Lombardia e Toscana sono le regioni con i canoni di affitti più alti, rispettivamente con un prezzo di circa 11,5 euro, 10,8 euro e 9,9 euro.



Un mercato, quello degli affitti, che cresce particolarmente anche nella provincia di Taranto, dove Immobiliare Cambio Casa opera da sempre con professionalità e affidabilità, che si attesta al 3° posto in Italia per crescita dei prezzi dei canoni (+8,3%), dopo Ferrara (+10,1%) e Napoli (+9,3%). Un trend positivo che sembra andare pari passo con quello delle case in vendita Taranto e in tutto il suo territorio.



L’andamento del mercato delle locazioni immobiliari, dunque, viene osservato con un occhio di interesse particolare dagli operatori di settore, perché affittare è oggi una soluzione sempre più condivisa da chi decide di affidare in locazione il proprio immobile e da chi è alla ricerca di una sistemazione abitativa temporanea.