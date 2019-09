Agriturismo Maremma: cosa sono e le migliori strutture fra cui scegliere

Agriturismo Maremma è sinonimo di comfort, di vacanze di relax, di giornate di tranquillità da trascorrere con i propri cari fra buon cibo e panorami indimenticabili.

La maremma è una terra Toscana di grande suggestione: il clima mite, la natura selvaggia, le vate campagne accarezzate dalle brezze, le colline baciate dal sole, gli antichi borghi medievali ed infine all’orizzonte il mare cristallino.



Che cosa si può volere di più da una vacanza in Toscana.



Agriturismo maremma: alla scoperta delle bellezze del luogo



La domanda che sorge spontanea è: perché cercare proprio un agriturismo nella maremma? Perchè è un ottimo modo per vivere il clima toscano a 360 gradi.



Gli agriturismi nascono dall’esigenza di molte piccole aziende agricole di fondersi con le attività moderne per poterne trarre profitto; il risultato è stato avere delle strutture che preservano e valorizzano i valori del territorio.



Regioni come la Maremma sono ricche di attrazioni e luoghi d’interesse sia turistiche che gastronomiche, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.



A proposito di scelta: come si fa a trovare l’agriturismo perfetto?



Agriturismo Maremma: come scegliere quello giusto

Parlando di ampia scelta dobbiamo partire da alcuni criteri fondamentali per poter trovare l’agriturismo migliore: i criteri di scelta sono i nostri gusti.



Siamo in cerca di una vacanza di relax? Siamo amanti delle escursioni in mezzo alla natura? Preferiamo visitare musei e monumenti?



Facciamo degli esempi concreti: gli amanti delle escursioni nei parchi naturali possono scegliere delle strutture nei pressi del Parco Naturale della Maremma.



Gli amanti delle vacanze rilassanti che rigenerano anche dal punto di vista salutistico preferiranno strutture nei pressi delle Terme di Saturnia la cui sorgente è sita in un cratere vulcanico che porta ad un antico mulino per formare infine delle piscine naturali.



Chi ama i borghi medievali opterà per un agriturismo, ad esempio, vicino Talamone, uno splendido borgo antico che si specchia sul mare.



Agriturismo Maremma: ecco le strutture più belle

Vediamo qualche esempio concreto di struttura agroturistica.



Borgo di Seggiano



Nelle campagne del Seggiano sorge l’agriturismo Le Casaline ed è famoso per l’ottimo olio d’oliva che vi si produce. Si tratta di un casolare confortevole, con quattro appartamenti dotati di tutti i servizi. Nei pressi si può passeggiare nel bosco, fare trekking e visitare il borgo di Seggiano.



Massa Marittima



Nelle colline di Massa Marittima sorge la Tenuta Poggetti, azienda agricola che offre ospitalità e qualità dei servizi. Ideale per chi ama anche le passeggiate, magari a cavallo o in bici. Da questa struttura si può ammirare il golfo di Follonica, all’interno della residenza vi è inoltre una piscina privata quindi il massimo del relax desiderabile.





Parlando di Follonica ricordiamo le spiagge, se amate prendere il sole e nuotare optate per l’Azienda Agraria Tesorino, si trova in posizione collinare con una veduta panoramica invidiabile. Piscine immerse nel verde, terrazze, sale ricreative e bici per escursioni, non manca davvero nulla.



Agriturismo Calabria è un casale tipicamente rustico con giardino e piscina, ideale per famiglie perché dotato di tutti i comfort anche per i bimbi.



Terme di Petriolo



A 30 km da Siena si trova l’azienda agricola Il Poggiale, un casale in pietra del ‘600 che si trova in un incantevole luogo ovvero una valle con vista sui campi e i boschi. Nei pressi scorre il limpido fiume Merse nel quale si può fare anche il bagno. Da qui è facile raggiungere le maggiori città artistiche dei dintorni. Nei pressi si trovano anche le terme di Petriolo.



Podere dei Venti è un’altra struttura rustica molto caratteristica con ampi spazi, arredo di buon gusto e tutti i comfort desiderabili.



Terme di Saturnia



Cascate del Mulino Terme Libere a Saturnia in Toscana

Nei pressi delle Terme di Saturnia troviamo l’Agriturismo Pian Dei Casali con ben nove stanze a disposizione. Biciclette a disposizione gratuitamente per gli ospiti per passeggiate nei dintorni. Nell’azienda si producono cereali ed olio.



La Maremma vi sta aspettando, siete pronti per partire?