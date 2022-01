AHAVA sceglie Centric PLM™ come base digitale per l’introduzione di nuovi prodotti

Il marchio e produttore globale di cosmetici collabora con Centric Software® per accelerare il time-to-market, ottimizzare le operazioni e acquisire un'unica fonte di verità

CAMPBELL, California, 6 Gennaio 2022 – AHAVA, uno dei principali marchi globali di cosmetici, con sede in Israele, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software a supporto di un’agevole introduzione dei nuovi prodotti, per accelerare il time-to-market e affrontare il cambiamento. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti quali abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per l’home design, cosmetici, generi alimentari e bevande e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Da oltre 30 anni, AHAVA conduce ricerche scientifiche per trasformare i prodigi del Mar Morto in trattamenti per la pelle. AHAVA è l'unica azienda che sviluppa prodotti di bellezza e terapeutici sostenibili, di alta qualità e vegani utilizzando il fango e i composti minerali del Mar Morto. L’azienda dispone di 14 sedi in Israele, di un canale di distribuzione mondiale, tre filiali negli Stati Uniti, Germania e Cina, di vendite online e di una forte presenza nei negozi Duty Free di tutto il mondo.



Con un incessante impegno verso l'innovazione e la qualità, il CEO di AHAVA ha identificato delle opportunità per migliorare l'introduzione di nuovi prodotti, modernizzare la comunicazione e il flusso di lavoro, nonché migliorare la qualità dei dati, per essere più agili e competitivi nel panorama della cosmesi. Dopo un lungo e attento esame dei propri processi aziendali e dei sistemi legacy, AHAVA si è resa conto di aver bisogno di una soluzione di trasformazione digitale.



Asaf Hen, VP IT and Information Systems di AHAVA spiega: "Per noi era di cruciale importanza avere una soluzione pronta all’uso, perché volevamo evitare una personalizzazione che avrebbe richiesto molto tempo. Centric PLM è altamente configurabile e ci consentirà di strutturare i nostri processi di sviluppo dei prodotti per la cura della pelle come marchio in rapida crescita, riducendo al contempo il nostro time to market."



Hen è rimasto particolarmente colpito anche dall'opzione di poter operare con Centric PLM in modalità cloud o in-house e dal processo di vendita. "Quando abbiamo parlato con i principali marchi cosmetici che utilizzano Centric PLM, come Kiko Milano, ci siamo resi conto che potevamo imparare dagli altri e noi vogliamo farlo. È proprio questo il motivo per cui abbiamo optato per Centric Software."



Con 1.300 SKU da gestire, AHAVA si affiderà a Centric PLM per apportare modifiche ai prodotti a un ritmo molto più rapido. Modificare la formulazione dei prodotti per la cura della pelle, adattarsi alle normative e adeguare il packaging saranno tutte operazioni semplici con il PLM.



“Centric PLM ci aiuterà ad acquisire piena visibilità di tutti i dati correlati ai prodotti per tracciare e apportare facilmente modifiche di conformità, identificare i prodotti interessati e prendere decisioni rapide per essere conformi alle normative".



I team responsabili di marketing, sviluppo prodotti, gestione del progetto, normativa, packaging e studio di AHAVA saranno coinvolti nella prima fase di implementazione del PLM. In tutta l'azienda la risposta a Centric PLM è stata fenomenale. Afferma Hen: "Il team di gestione progetto è rimasto molto colpito quando ha visto in opera la soluzione. Successivamente, ho iniziato a fare presentazioni private ai reparti per mostrare cosa poteva offrire loro il PLM e tutti sono rimasti sbalorditi!"



“Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software, dichiara: "Siamo entusiasti che AHAVA ci abbia scelto come partner nel proprio percorso di trasformazione digitale. Siamo fieri di collaborare con un leader nel settore cosmetico."





Ahava (www.ahava.com)



Oltre tre decenni di ricerca scientifica che ha trasformato le meraviglie del Mar Morto in trattamenti per la pelle.



Il Mar Morto è la più grande fonte al mondo di minerali le cui proprietà sono state riconosciute come migliorative dell'aspetto della pelle. Per decenni, gli scienziati hanno cercato di comprendere meglio come minerali e prodotti botanici potessero essere di giovamento alla pelle. È questo che ha attirato i nostri fondatori nella regione e li ha portati a fondare AHAVA nel 1988. Con ricerca e sviluppo interni, siamo l'unica azienda cosmetica ad avere le proprie strutture nella regione. Osservare quotidianamente questo ambiente unico, appena al di là delle nostre finestre, è un costante promemoria della nostra dipendenza dalla natura e di quanto sia importante rispettarla e salvaguardarla.



Crediamo nei poteri inarrestabili della fusione tra natura e scienza. È per questo che abbiamo il nostro team interno di ricerca e sviluppo, con scienziati dedicati che lavorano per trasformare gli antichi segreti di bellezza naturale del Mar Morto in moderni trattamenti per la pelle, guidati dai risultati. Con una dozzina di brevetti e innumerevoli innovazioni all’attivo, l’attenzione dei nostri ricercatori è incentrata sulla creazione di nuovi modi per rafforzare e ringiovanire la pelle.



Rispettare il nostro ambiente e salvaguardare la natura sono priorità assolute per noi e influenzano ogni decisione che prendiamo in AHAVA. Il nostro processo di estrazione è ecocompatibile e non inquina, né danneggia, il delicato equilibrio ecologico del Mar Morto. È questo il motivo per cui abbiamo il diritto esclusivo di estrarre minerali dalle sue acque. Utilizziamo metodi rispettosi dell’ambiente e sostenibili in ogni fase del nostro ciclo di prodotto. Questo approccio ci ha anche portato a creare un innovativo sistema naturale di gestione delle acque reflue che utilizza la flora per filtrare i rifiuti, permettendoci così di restituire acqua pulita a madre natura e assicurare un costante equilibrio tra natura e scienza.







Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software® fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale, dall’ideazione di prodotto al consumatore, alle aziende della moda, del retail, delle calzature, del lusso, dell’outdoor, dell’elettronica di consumo e dei beni di largo consumo, inclusi gli articoli per la cosmesi e cura della persona e i generi alimentari e bevande. Centric PLM™, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre innovazioni di livello enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, ottimizzazione della qualità e del portafoglio prodotti, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric Visual Innovation Platform (CVIP) offre esperienze di digital board altamente visive per la collaborazione e il processo decisionale. Centric Retail Planning è un’innovativa soluzione cloud-native, con tecnologia di Armonica Retail S.R.L., che fornisce un processo di pianificazione del retail end-to-end progettato per massimizzare le prestazioni del business al dettaglio. Centric Software è stato pioniere della mobilità, introducendo le prime app mobili per PLM, ed è ampiamente conosciuto per la connettività a decine di altri sistemi aziendali tra cui ERP, DAM, PIM, e-com, pianificazione e molto altro ancora, così come per strumenti creativi quali Adobe® Illustrator e per una serie di connettori CAD 3D. Le innovazioni di Centric sono al 100% guidate dal mercato, con il più alto tasso di adozione da parte degli utenti e il più rapido time to value del settore. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione di prodotto e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, digital mock-up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 e 2021.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



