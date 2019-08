Ai nastri di partenza IFA 2019

Haier presenta l’ecosistema IOT e l’offerta multibrand attraverso una user experience innovativa e interattiva

Haier presenta l’ecosistema IOT e l’offerta multibrand attraverso una user experience innovativa e interattiva



Gli hero products, le tecnologie e le soluzioni innovative dei brand internazionali Haier, Candy e Hoover verranno presentate in un’area espositiva di oltre 3.400 mq complessivi con un’intera sezione dedicata alle soluzioni e all’ecosistema IOT



Haier si prepara a recitare un ruolo da assoluto protagonista ad IFA 2019, la kermesse dedicata al meglio dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici che si terrà a Berlino dal 6 all’11 settembre, in un’edizione che si preannuncia in grado di superare ogni precedente record.



I numeri dell’edizione 2018 - con oltre 1.800 espositori e una superficie espositiva complessiva di oltre 161.000 metri quadri – hanno ribadito l’interesse e l’attenzione dei maggiori player del settore e dei visitatori verso una manifestazione in grado di fornire uno degli hotspot più importanti al mondo per il lancio delle più rilevanti novità in ambito digital lifestyle appliances.



Una prestigiosa cornice internazionale, 3400 mq espositivi e due ambiziosi obiettivi del gruppo: da una parte presentare la forte complementarietà dei tre brand - Haier, Candy e Hoover - nel proporre prodotti e soluzioni innovative e personalizzate nei settori del washing, cooling, cooking e SDA; dall’altra porre l’accento su un ecosistema IOT all’avanguardia e in grado di generare valore per tutti i target di riferimento.



Collocato nella Hall 3.1 - con l’aggiunta di uno spazio esterno tra la Hall 3.1 e la Hall 5.1 – lo spazio espositivo di Haier sarà improntato a una filosofia dinamica, immersiva e di forte impatto visivo. I visitatori saranno infatti invitati a interagire direttamente con i prodotti e a sperimentare di persona le tecnologie più innovative: eventi, animazioni, dimostrazioni e show-cooking, valorizzati dalla presenza di led-wall e installazioni scenografiche contribuiranno ad offrire al pubblico una user experience coinvolgente e interattiva, risultato di una leadership tecnologica in crescita.



Protagonista assoluto della presenza di Haier all'IFA 2019 sarà la presentazione dell'ecosistema IOT, con oltre 400 metri quadrati situati al centro dello spazio espositivo che mostrano chiaramente la centralità di questo tema all’interno della strategia globale di Haier.

La capacità di Haier di proporre nuove soluzioni legate allo sviluppo della tecnologia intelligente e dell'Internet of Things si traduce in elettrodomestici e famiglie di prodotti intelligenti in grado di connettersi a dispositivi e servizi esterni, creando un vero ecosistema intelligente e predittivo al servizio del consumatore, che vede il concetto di Smart Home tradotto in realtà.



Inoltre, a cavallo di IFA verranno presentate e introdotte una serie di partnership tecnologiche di livello assoluto, a partire da quelle con Amazon e Google per stabilire i protocolli di collegamento con i digital butlers per interagire direttamente con gli elettrodomestici o avere la possibilità di utilizzare i sistemi di riordino automatico di prodotti consumabili e detergenti grazie ad Amazon Dash Replenishment.



Brand Haier: Innovazione al top e design per fornire soluzioni personalizzate



Il brand Haier si posiziona nella fascia più alta di prodotto del Gruppo, grazie a soluzioni dall’elevato contenuto tecnologico con un design avanzato e sofisticato che garantiscono una user experience personalizzata e assoluta.



Haier propone appliances che si integrano perfettamente con uno stile di vita dinamico e moderno, proprio di chi è alla costante ricerca di innovazione e qualità senza rinunciare a una forte componente estetica e di design.

Haier significa innovazione tecnologica ai massimi livelli, e ad IFA Haier proporrà il lancio di una nuova gamma built-in a fianco di soluzioni dedicate al cooling e al washing - settori nei quali da diversi anni il brand recita un ruolo da assoluto protagonista a livello mondiale sia in termini di prodotti che di quote di mercato.



Protagonista dell’area washing sarà l’I-Refresh Technology, un nuovo sistema di lavaggio che utilizza l’Air washing per offrire ai consumatori la possibilità di prendersi cura di materiali premium e delicati, offrendo ai clienti un’esperienza customizzata e senza precedenti.

Super hero del brand sarà però il cooling, con la presentazione della linea di frigoriferi equipaggiati con le Fresher Techs Technologies, soluzioni premium e ad elevato contenuto tecnologico che affondano le proprie radici nel DNA e nel know-how di Haier nello sviluppare innovazioni per preservare efficacemente e più a lungo il cibo: l’antioxydant zone, la fast freezing zone e il sistema ABT sono tra le principali funzioni che consentono di aumentare la freschezza dei cibi, raffreddarli più in fretta o eliminare il 99,8% dei batteri nocivi.



Importanti novità anche sul fronte del Built-In, dove Haier farà segnare nel 2020 un’importante novità: il lancio di una gamma completa di forni, piani cottura e cappe dal design sofisticato ed equipaggiati con tecnologie innovative, pensati per posizionarsi su una fascia premium del mercato.





Candy: la scelta perfetta per tutti. Soluzioni smart e accessibili in pieno stile italiano



L’area espositiva dedicata a Candy punta come sempre sui valori che definiscono e che hanno reso noto il brand. Per oltre 70 anni Candy ha creato e sviluppato idee semplici e brillanti che l’hanno portata a sviluppare prodotti intuitivi e soluzioni smart per semplificare la vita di tutti i giorni e rispondere alle reali esigenze dei consumatori.



Candy segue un paradigma ben preciso: connettività accessibile e alla portata di tutti per rendere ogni giorno semplice.



L’esperienza di Candy nel lavaggio, unita a una forte componente di smartness ha portato allo sviluppo della lavatrice e dell’asciugatrice RapidO’, pensate per ritagliarsi sul mercato uno spazio di unicità grazie alle features distintive che le contraddistinguono. RapidO’ garantisce il set più completo di programmi di lavaggio rapido sul mercato (9 cicli in meno di un’ora), con un’elevata semplicità di utilizzo e un design ergonomico.



La posizione rialzata e la grandezza dell’oblò facilitano infatti le operazioni di carico e scarico del bucato. Inoltre, l’esclusiva funzione “Snap&Wash”, permette con una semplice foto del bucato di ricevere dalla app Candy simply-Fi suggerimenti sul miglior programma rapido da utilizzare - in base al tipo di biancheria, ai colori e al volume rilevato.



Le competenze distintive di Candy trovano rispondenza anche nell’area cooking, nel quale Candy vanta una lunga tradizione di successi, e ad oggi è l’unico brand in grado di fornire una gamma completa di forni connessi, a partire dall’entry level fino ai modelli premium.

Hero product cooking a IFA 2019 sarà il forno Smart Steam Wi-fi, che si caratterizza per la semplicità d’uso abbinata a una serie completa di funzioni attivabili con la app simply-Fi: oltre 200 video-ricette automatiche e dedicate, interazione vocale (via App o con digital butler) e la possibilità di controllare e attivare la manutenzione del forno da remoto. Inoltre, l’utilizzo della tecnica a vapore renderà il cibo – e i prodotti da forno in generale – molto più saporiti.



Da ultimo, Candy introdurrà il frigo Convivio come prodotto hero dell’area cooling, l’unico frigo a doppia porta in pieno stile italiano che offre la possibilità di usare il comparto superiore con una soluzione “5 in 1”. Sarà possibile infatti utilizzarlo in maniera flessibile e per ogni necessità, regolandolo come freezer o come frigo normale.



Hoover: Performance e affidabilità per il benessere della famiglia



Brand storico, affidabile e riconosciuto come riferimento nel settore degli elettrodomestici da oltre 100 anni, Hoover propone ad IFA un’offerta incentrata sui valori che lo identificano: performance, benessere e fiducia.



La ricerca di performance ottimali e sempre più elevate si combina con una costante attenzione al cliente e all’ambiente per fornire prodotti in grado di garantire benessere per tutta la famiglia grazie a uno stile di vita sano e bilanciato, all’interno di un percorso che parte dalla cucina e arriva alla cura della persona e della casa.



Assoluti protagonisti dell’area washing saranno la nuova lavatrice H-Wash 500, capace di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza di lavaggio grazie a un set completo di programmi personalizzati e a un motore “brushless inverter” in grado di accelerare il lavaggio e garantire l’efficienza più elevata sul mercato, e l’asciugatrice H-Dry 500, il modello più ecologico sul mercato in grado di garantire emissioni vicine allo zero con un flusso di aria che permette il raggiungimento di una classe energetica elevata.



H-FREE 500 sarà l’hero product tra i piccoli elettrodomestici, la nuova arrivata della gamma H-FREE che ha fatto segnare negli ultimi anni una serie di riconoscimenti: H-FREE 500 si caratterizza per la compattezza e per la connessione Wi-Fi che si combinano alla manovrabilità e a un’elevata autonomia grazie alla batteria al litio H-LAB.

H-KEEPHEAT, il primo e unico forno progettato anche per conservare il cibo (già protagonista a IFA 2018) sarà l’hero product dell’area cooking, dove i visitatori potranno apprezzarne la capacità di combinare elevate performance di cottura alla possibilità di preservare e servire cibi gustosi e adatti a uno stile di vita healthy.

“IFA è il palcoscenico ideale per presentare i nostri prodotti, le nostre tecnologie e soprattutto la filosofia da cui partono e che li ispira. Haier è il primo gruppo al mondo nel settore degli elettrodomestici ed è il gruppo che cresce più velocemente in Europa perché crede fortemente nell’innovazione e nella volontà di offrire soluzioni sempre più vicine alle aspettative ed esigenze dei consumatori” ha dichiarato Yannick Fierling, CEO di Haier Europe.

“Questa edizione di IFA ci vede per la prima volta presenti con Candy e Hoover al fianco del brand Haier, e questo ci consente di presentare un’offerta ancora più completa, articolata e profonda, che affianca alla forte tradizione, prestigio e affidabilità di due marchi storici il valore premium dell’unico brand di IoT inserito tra i top 100 della classifica annualmente stilata da BrandZ.

Crediamo che questa combinazione ci possa portare più velocemente a raggiungere il nostro obiettivo, la creazione di un ecosistema costruito sulla smart home nel quale i consumatori del presente e del futuro possano vivere e riconoscersi”.







HAIER EUROPE

Haier Europe è parte del gruppo Haier Smart Home, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, fondata nel 1989 e quotata alla Borsa di Shanghai dal 19 novembre 1993.

Dalla sua fondazione, Haier Smart Home è cresciuta rispondendo alle esigenze dei consumatori attraverso il suo impegno strategico verso l'innovazione, il branding, l’R & D e la produzione intelligente, oltre all'espansione nazionale e internazionale, diventando uno dei maggiori produttori mondiali di elettrodomestici. La visione del Gruppo è quella di diventare anche il leader globale nell'IoT al servizio degli elettrodomestici intelligenti.

Haier ha oggi una quota di mercato globale basata sui volumi del 15,1% nei grandi elettrodomestici, del 22,7% negli apparecchi di refrigerazione free-standing e del 19,8% negli elettrodomestici per la pulizia della casa (fonte: Euromonitor International) e un fatturato globale vicino ai 40 miliardi di Euro.

Haier Smart Home è stato il primo gruppo a fare il proprio ingresso nell’ottobre 2018 nel D-Share Market del China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) per promuovere il proprio brand e supportare la crescita del business a livello internazionale con un focus sull’Europa.

Dal gennaio 2019, dopo la fusione con le attività di Candy Group, Haier Europe è al quinto posto in Europa occidentale.

Haier Europe può contare su marchi di grande successo come Candy, Hoover, Rosières, Haier, GE Appliance e Fisher & Paykel che mirano a diventare il “top of the mind” dei consumatori nei rispettivi segmenti di mercato e aree geografiche.

Haier Europe ha la propria sede a Brugherio (MB), in Italia.



Per maggiori informazioni:

Ad Hoc Communication www.ahca.it - 02/7606741