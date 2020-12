AIDECO lancia AIDECO WEB: la formazione continua non si arresta e va online

Nasce il percorso in 5 moduli ideato dall’Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia. Il Prof. Celleno afferma: “È necessario proseguire a fornire strumenti di aggiornamento e formazione per medici e operatori del settore dermocosmetologico, con erogazione di crediti formativi”

AIDECO - Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia lancia il nuovo format AIDECO WEB per continuare ad offrire a dermatologi e operatori del settore cosmetico corsi di formazione per avvicinarsi al complesso mondo della dermo-cosmetologia.



Il format AIDECO WEB 2021

“In questo periodo durante il quale le manifestazioni culturali e formative in presenza, quali congressi e corsi, sono molto difficilmente realizzabili, è comunque necessario continuare a fornire strumenti di aggiornamento e formazione per il medico e gli operatori del settore dermo-cosmetologico – spiega il Prof. Leonardo Celleno, presidente AIDECO. “I corsi di AIDECO WEB vogliono infatti costituire un percorso formativo alternativo per offrire strumenti efficaci e facilmente erogabili e dunque rispondere alle crescenti esigenze di chi tutti i giorni prescrive e si occupa di prodotti cosmetici, la cui complessità non permette più una comprensione intuitiva”.

Il percorso formativo AIDECO WEB comprende 5 moduli specifici, della durata di circa 2 ore ciascuno, in cui si affrontano diversi temi correlati agli argomenti più interessanti del settore. Il partecipante potrà acquisire o completare conoscenze utili ad una maggiore comprensione della moderna cosmetologia, nei suoi aspetti più salienti, sia dal punto di vista teorico che pratico-applicativo. Questo permetterà di approfondire tematiche di largo interesse che più frequentemente si pongono all’attenzione degli operatori medici (e non) di questo settore.



I temi: Il prodotto cosmetico, beauty routine, acne, rosacea e tricologia

Modulo 1: Approccio alla cosmetologia e all’uso del prodotto cosmetico

Il primo modulo punta a far acquisire una comprensione generale sulla cosmetologia relativamente alle normative che la regolamentano, consentendo una chiara lettura del prodotto cosmetico nelle sue forme di presentazione. Inoltre condurrà il partecipante ad approcciare quegli aspetti basilari di chimica cosmetologica necessari alla comprensione delle formulazioni. Questo anche attraverso esempi pratici di valutazione del prodotto cosmetico partendo dalla sua etichetta.

“Il primo modulo sarà online a partire da metà gennaio 2021 (n. 3 crediti ECM), sarà consultabile per circa un mese, ovvero fino a quando verrà messo online il modulo successivo, anch’esso consultabile per circa un mese. Questo format si ripeterà per tutti i moduli previsti. Ogni modulo sarà accompagnato da un questionario di valutazione, necessario per l’ottenimento dei crediti formativi (ECM)” afferma il Prof. Celleno.



Modulo 2: L’uso quotidiano del cosmetico: beauty routine

Il secondo modulo affronta una tematica fondamentale nel settore: la cosiddetta igiene cosmetologica o “beauty routine”, ossia i meccanismi di base per il mantenimento dell’equilibrio fisiologico cutaneo attraverso l’uso del cosmetico, il riconoscimento delle diverse tipologie della pelle attraverso l’eventuale ausilio del check-up cutaneo. Ma non solo: verranno anche affrontati i problemi ed illustrati i trattamenti per chi non ha una pelle propriamente “sana”, come nel caso di psoriasi, dermatite atopica, etc.



Moduli 3 e 4: Acne e Acne Rosacea

Il terzo ed il quarto modulo, in collaborazione con ACNE BOARD, pongono al centro dell’attenzione le problematiche sia di queste due frequenti patologie della pelle: la prima frequente in età giovanile (anche se oggi riscontrabile in età più avanzata), la seconda maggiormente riscontrabile nell’adulto e nell’anziano. Verranno forniti gli aggiornamenti sulle nuove prospettive terapeutiche, sulle linee guida e sui trattamenti medici e cosmetologici più all’avanguardia.



Modulo 5: Alopecia androgenetica

Il quinto ed ultimo modulo è dedicato ad un corso di base in tricologia, focus-on sull’alopecia androgenetica, ovvero la riesamina dei principali aspetti della caduta dei capelli.



Verranno illustrate le moderne metodiche diagnostiche come la tricoscopia, la diagnosi, la terapia, ed i trattamenti cosmetologici specifici per coadiuvare il miglioramento di questo problema sempre più sentito sia dagli uomini che dalle donne.