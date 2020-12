Aimo e Nadia: menu delivery per Natale, San Silvestro e Capodanno

Il ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia presenta il menu speciale per le feste

Il menu della Vigilia e di Natale



Anguilla dorso bianco del Delta del Po in carpione di aceto di miele torbato con cavolo fiolaro di Creazzo morbido e croccante

Pâté di fegatini di anatra e piccione di Miroglio al profumo di tartufo bianco di Alba con pan brioche a lievitazione naturale e mostarda di frutta

Omaggio a Milano: tortelli farciti di ossobuco e midollo nel suo ristretto allo zafferano sardo e parmigiano riserva Bonat

Chicche di patate di Polignano con gamberi ‘viola’ di Sanremo e pesto di mandorle di Toritto, pomodori secchi ed erbe invernali

Cartoccio di pesce di scoglio del Mar Ligure con carciofi spinosi sardi, agrumi di Sicilia e profumo di maggiorana

Ricciola del Mar Ligure con calamari alla plancia su passatina di fagioli cannellini di Sorana e salsa alle erbe aromatiche



Morbido di cioccolato, lamponi e croccante alla vaniglia Le nostre delizie di pasta di mandorle di Toritto



Il sommelier Alberto Piras consiglia

Franciacorta Dosage Zero Noir 2010 Cà del Bosco Champagne La Grande Anne 2012 Bollinger Pinot Bianco Rarità 2007 Terlano

Barolo 2015 Bartolo Mascarello



Per info e ordinazioni info@aimoenadia.com

Le ordinazioni devono essere effettuate entro le ore 22.00 del 23|12 Ritiro e consegna dalle ore 11.00 del 23|12 alle ore 12.00 del 25|12



Il menu di S. Silvestro e di Capodanno



Stoccafisso ‘ragno’ mantecato all’olio extra vergine di oliva con crema di cime di rapa e cedro di Diamante candito

Carpaccio di petto di anatra Fratelli Miroglio affumicato allo zucchero di canna con insalata di finocchi del nostro orto e agrumi di Sicilia

Fettuccelle fresche di semola Senatore Cappelli con ragù di selvaggina da piuma e funghi finferli della Val Masino

Zuppa etrusca con verdure dell’orto, legumi, farro della Garfagnana, erbe aromatiche e fiori di finocchietto selvatico

Pesce di scoglio e crostacei su zuppetta di lenticchie di Castelluccio, topinambur e succo di pomodorini pugliesi ‘al filo’

Il cappone di Morozzo farcito alle castagne e tartufo bianco di Alba con radicchio tardivo stufato all’aceto di lamponi e crema di sedano rapa

La nostra salama con lenticchie di Castelluccio



Tirami-sud

Le nostre delizie di pasta alle mandorle di Toritto



Il sommelier Alberto Piras consiglia

Le ordinazioni devono essere effettuate entro le ore 22.00 del 30|12 Ritiro e consegna dalle ore 11.00 del 30|12 alle ore 12.00 del 01|01|2021