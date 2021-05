Aiutaci ad aiutarli

Serve una nuova sede, con urgenza

Milano - Serve una nuova sede, con urgenza. L’appello dell’organizzazione di volontariato “La mia anima scodinzola” ha i toni concitati, di chi non ha tempo da perdere. L’associazione tutela cani molossoidi con problemi di socialità verso gli altri cani, ma non contro gli umani. Con la presidentessa Anna Picchinenna c’è anche Erika Pansa, compagna di avventura e di vita. Da circa tre anni sono di stanza in una cascina tra Mede e Frascarolo.

“Noi certamente non vogliamo gravare sulle spalle di nessuno – precisa Anna Picchinenna, anche fondatrice – e siamo disposte a pagare un affitto. Quello che cerchiamo è una cascina con stalla, o un ex maneggio con annessa abitazione e terreno di circa 2000 metri quadri, in Lombardia. Siamo state invitate senza troppi complimenti a lasciare il luogo dove ci troviamo ora. Non possiamo certo separarci dai nostri 8 cani: per questo vorremmo urgentemente trovare il luogo dove finalmente poterci stabilire in pace”. L’associazione “La mia anima scodinzola”, completamente autofinanziata dalle donazioni (nessun aiuto, invece, arriva dalle istituzioni) propone anche adozioni a distanza: inviando una quota mensile, trimestrale, semestrale o annuale si possono sostenere le spese del cane scelto e, in futuro, anche adottarlo. Con un piccolo aiuto la loro vita potrà essere migliore, dopo un passato spesso burrascoso. “Questi animali – prosegue Anna Picchinenna – sono bravissimi con le persone. Semplicemente soffrono di problemi comportamentali coi loro simili, e quindi vanno tenuti separati e accuditi costantemente. Li recuperiamo nel fisico e ci proviamo a recuperare la loro anima e la loro fiducia nell'umano. La pandemia per ora riduce le possibilità di spostarci, ma non ci rimane molto tempo. Il nostro è un grido di aiuto per riuscire a trovare un luogo che accolga i nostri cani, permetta a noi di continuare ad esserci per loro e consenta di attirare l'attenzione. Ogni donazione per adeguare la nuova sistemazione alle loro esigenze è ben accetta”.



https://www.facebook.com/lamiaanimascodinzola/