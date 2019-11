Al campionato provinciale di burraco ben 125 iscritti

Iniziativa dell'U.S. Acli provinciale per gli appassionati del gioco

ANCARANO – Domenica 17 novembre, presso il Ristorante Clodi (strada provinciale 1 numero 2 a 200 metri dall’uscita della superstrada Ascoli Mare) si svolgerà la nona tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.

La manifestazione è giunta alla quarta edizione e alle precedenti 8 tappe hanno partecipato in totale 125 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.

L’appuntamento di domenica 17 novembre è fissato per le ore 16 e la manifestazione si svolgerà con la formula dei 3 mitchell e 1 danese per 4 smazzate. L’iniziativa è riservata ai soci U.S. Acli e vige il regolamento U.S. Acli settore burraco.

Dopo otto giornate del campionato al primo posto della graduatoria c’è Anna Rita Passaretti con 452 punti, a seguire Lorenzo Ciutti e Maria Rita Teodori 431, Mauro Biancacci con 415, Tito Giovannini 407, Claudia Sfratato con 391, Maria Teresa De Luca 386 e Anna Maria Del Moro 379.

L’accreditamento delle coppie prenderà il via alle ore 15,30. Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere a Rita (3289772879).

Per ulteriori informazioni sul Campionato provinciale singolo di burraco si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.